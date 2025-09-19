Tisza-ellenes plakátokat terít a fideszes Apáti Bence vezette Nemzeti Ellenállási Mozgalom

propaganda;Tisza Párt;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;

2025-09-19 05:30:00 CEST

Az a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a kiadó, amely állítólag magánemberek adományaiból működik.

Sűrűbb fordulatszámon pörgeti a Tisza Párt elleni kampányát a NER, legalábbis ennek a jele az a plakát, amely nemrégiben jelent meg a budapesti utcákon.

A többi között Apáti Bence fémjelezte Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátját Budapesten, az Újpest Városkapu buszpályaudvaron fényképeztük le. A plakát egy QR-kódot is tartalmaz, amellyel mindenki kiszámolhatja, mennyivel kevesebbet keresne azzal az állítólagos „Tisza-adóval”, amelynek a létezését Magyar Péter pártja cáfolja.

A Fidesz azt követően kezdett kiemelten foglalkozni a témával, hogy a legnagyobb ellenzéki párt alelnöke, Tarr Zoltán nemrégiben egy etyeki fórumon arról beszélt: „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet, meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” A hatalom szerint ez a kijelentés az adórendszerre vonatkozott, azonban az esetről megjelent videófelvétel alapján nem lehet biztosan tudni, hogy Tarr Zoltán a közteherviseléssel kapcsolatos elképzelésekről beszélt.

A Tisza Párt ezzel szemben azt állítja, hogy kormányra kerülésük esetén adócsökkentést terveznek. Magyar Péter egyebek mellett azt ígérte, hogy a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkenti azoknál, akik minimálbért visznek haza. Emellett a mediánbér alatt keresők személyijövedelemadó-fizetési kötelezettségén is enyhítenének.

Ami pedig a Nemzeti Ellenállási Mozgalmat illeti: egyik tagja nemrégiben lapunk munkatársának kérdésére azt mondta, magánadományokból finanszírozzák a kampányaikat, azokban nincs közvetlen állami dotáció.

A Tisza Párt állítólagos adóemelési terveivel kapcsolatban nemzeti konzultációt fognak tartani, amely október elején indul. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a kormányinfón azt mondta, a nemzeti konzultáció témaköre nem pártpolitikai. Gulyás Gergely szerint a téma a közéleti diskurzus legfontosabb kérdései közé tartozik. Közlése szerint a Tisza Pártról nem lesz szó a nemzeti konzultációs kérdőívek összesen öt kérdésében.