Závecz Tibor: Nincs könnyű dolguk a közvélemény-kutatóknak

2025-09-18 21:24:00 CEST

Egyetért Török Gáborral abban, hogy a választók elsöprő többsége már nem fog változtatni a döntésén, hogy kire szavaz jövőre, de ha csak 10 százaléknyian vannak olyanok, akik még nem döntöttek, az eredmény rajtuk múlhat. A Závecz Research alapítója és ügyvezető igazgatója csütörtök este a hetedik alkalommal megrendezett Népszava-est vendége volt.

Manapság nehéz dolguk van a közvélemény-kutatóknak, mert eredményeik „zsűrizésébe” beszálltak a politikusok és maga a miniszterelnök is – mondta Závecz Tibor, a Závecz Research alapítója és ügyvezető igazgatója csütörtök este a hetedik alkalommal megrendezett Népszava-esten.

Az egyik legismertebb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező közvélemény-kutató azt mondta, az utóbbi időben a politikusok igyekeznek hitelességi válságba sodorni a területen dolgozókat. Pedig bár más módszerekkel dolgoznak, a legtöbb közvélemény-kutató intézet hasonló eredményre jut. Ez azt mutatja, hogy korrekt munkát végeznek.

Závecz azt mondta, további nehézséget jelent számukra, hogy a feszült politikai helyzetben a szokásosnál is nehezebben állnak szóba velük a választók. Míg normál esetben 3-4 hívás után sikerül egy interjú, a mostani helyzetben akár tízszer is kell tárcsázni hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, a közvélemény-kutatók - a magyar választási rendszer sajátosságaiból adódóan - csak a listás választási eredményt tudják mérni, az egyéni választókerületek eredményeit nem. Ugyanakkor a tapasztalatok alapján a választók 90-95 százalékban annak a pártnak a jelöltjére szavaznak, amelyre a listás szavazatukat adták.

Závecz Tibor hangsúlyozta, a közvélemény-kutatások mindig a jelenről adnak pillanatképet, jövő megmutatására nem alkalmasak. Szerinte az adatoknál a kirajzolódó trendeket érdemes figyelni. Kitért Török Gábor politikai elemző tegnapi bejegyzésére is, amely szerint a választás a fejek többségében már régen eldőlt, a választók elsöprő többsége már nem fog változtatni a döntésén, hogy kire szavaz jövőre. Bár Závecz egyetért ezzel a helyzetértékeléssel, úgy gondolja, ha csak a szavazók 10 százaléka nem döntötte még el, hogy kire voksol, az is nagyságrendileg 800 ezer embert jelent. Az ő szavazatuk eldöntheti nem csak a listás, de a választókerületi eredményeket is.

Arra is kitért: kár lenne tagadni, hogy a kutatások nyilvánosságra kerülése önmagában is befolyásolhatja a közvélemény alakulását. Szerinte az eredmények nyilvánosságra kerülésének megerősítő, elbizonytalanító, és orientáló funkciója is van a választók számára. - A politikusok szerintem elég sokszor visszaélnek ezzel. Lengetik a kutatásokat, mint a furkós botot. Ez a politikusok egymás közötti játékszabályaiba belefér – mondta Závecz Tibor. Szerinte a közvélemény-kutatók és a sajtó felelőssége abban áll, hogy értő módon olvassák és közöljék a közvélemény-kutatásokat.