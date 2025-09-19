Orbán Viktor közölte, kezdeményezni fogja az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását

Én örültem az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogom, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai elnök a minap bejelentette: kezdeményezi az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását.
Az antifa igenis egy terrorszervezet – szögezte le a kormányfő. Ide jöttek Magyarországra is – folytatta –, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják hazánkat a jogállamról, a baloldalról. – Hát gratulálok, hát ez lehetetlen – jegyezte meg. Majd közölte, szerinte Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve minősítsük terrorszervezetnek.Donald Trump terrorszervezetnek minősítené az Antifát
Mint megírtuk, Donald Trump nemrég a közösségi oldalán közölte, hogy terrorszervezetként jelöli meg az antifa mozgalmat. Az amerikai elnök a Truth Socialön úgy fogalmazott: „Örömmel tájékoztatom amerikai hazafias honfitársainkat, hogy az ANTIFÁT, EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT JELENTŐS TERRORSZERVEZETKÉNT JELÖLÖM MEG. Azt is határozottan javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit alaposan vizsgálják ki a legmagasabb jogi normáknak és gyakorlatoknak megfelelően.”
A Reuters akkor megjegyezte, nem világos, Trump közlésének milyen jogi súlya van, szakértők ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy az antifának nincs egyértelmű vezetői struktúrája vagy hierarchiája.