Orbán Viktor közölte, kezdeményezni fogja az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását

Orbán Viktor;Egyesült Államok;terrorszervezet;Kossuth Rádió;Donald Trump;antifa;

2025-09-19 09:33:00 CEST

Az amerikai mintát követve.

Én örültem az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogom, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai elnök a minap bejelentette: kezdeményezi az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását.

Az antifa igenis egy terrorszervezet – szögezte le a kormányfő. Ide jöttek Magyarországra is – folytatta –, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják hazánkat a jogállamról, a baloldalról. – Hát gratulálok, hát ez lehetetlen – jegyezte meg. Majd közölte, szerinte Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve minősítsük terrorszervezetnek.

Mint megírtuk, Donald Trump nemrég a közösségi oldalán közölte, hogy terrorszervezetként jelöli meg az antifa mozgalmat. Az amerikai elnök a Truth Socialön úgy fogalmazott: „Örömmel tájékoztatom amerikai hazafias honfitársainkat, hogy az ANTIFÁT, EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT JELENTŐS TERRORSZERVEZETKÉNT JELÖLÖM MEG. Azt is határozottan javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit alaposan vizsgálják ki a legmagasabb jogi normáknak és gyakorlatoknak megfelelően.”

A Reuters akkor megjegyezte, nem világos, Trump közlésének milyen jogi súlya van, szakértők ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy az antifának nincs egyértelmű vezetői struktúrája vagy hierarchiája.