Elkészült a felmérés, vasárnap is mennének MR-re a magyar betegek, de nem kérnek a pénzért előzésből

egészségügy;vizitdíj;egészségügyi ellátás;CT-vizsgálat;Publicus Intézet;MRI-felvételek;

2025-09-20 05:50:00 CEST

A válaszadók fele határozottan, míg további hat százalékuk „inkább” elutasította azt, hogy díj ellenében soron kívül lehessen egyszerű vizsgálatra, laborra vagy CT-re menni - derül ki a Publicus Intézet felméréséből.

A képalkotó diagnosztikai berendezések most folyó államosítása növeli az egészségügyi kormányzat lehetőségeit, hogy szervezési eszközökkel csökkentse a betegek sorállását és javítsa a nagyértékű gépek kihasználtságát. A parlament korábbi döntése értelmében november elejétől már csak állami tulajdonú eszközökön végezhetnek közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat. Emiatt ezekben a napokban az új eszközök beszerzése mellett a korábban közfeladatot is ellátó magánszolgáltatók gépeit is felvásárolja az állam.

Most egy friss beutalóval átlagosan hat hetet várakoznak a beteg a CT illetve MR vizsgálatokra. E tekintetben is új helyzetet teremt, hogy november elejétől az állam immár közvetlenül rendelkezhet a közfinanszírozott betegeket kivizsgáló teljes - a jobbára amúgy is az állami kórházakban üzemelő - gépparkkal.

A kapacitásnövelés, s azzal a várakozási idő csökkentésének egy lehetséges módja lehetne, ha a nagyértékű eszközök kihasználására hétvégi műszakokat is szerveznének. Erre az eshetőségre is kitért Publicus Intézet 1000 fős reprezentatív felmérése, amelyet a Népszava megbízásából készített idén szeptemberben.

E szerint a megkérdezettek döntő többsége, 69 százaléka helyeselné, ha azokat a diagnosztikai berendezéseket, amelyben szűk a kapacitás, hétvégeken is üzemeltetnék az állami intézményekben.

Az ellenzők aránya mindössze 22 százalék volt. Az eredmény érdekessége, hogy a helyeslés fordított összefüggést mutat az életkorra. A legerősebb a 18-44 éveseknél (74-77 százalék), míg a nyugdíj korúaknál csupán 57 százalék.

A Publicus azt is megkérdezte, hogy a közönség mennyire tartaná elfogadhatónak, ha lenne legális lehetőség arra, hogy egy kisebb „gyorsítási díjért az állami egészségügyben is soron kívül fogadják a betegeket egy-egy egyszerűbb vizsgálatra, például laborra, CT-re, konzultációra?

Ezt a lehetőséget a válaszadók fele határozottan, míg további hat százalékuk „inkább” elutasította. 37 százalékuk számára viszont elfogadható lenne egy ilyen „előzési lehetőség”.

Ugyanakkor a nemek között markáns különbség látszik e kérdés megítélésében: a férfiak 63 százaléka utasítja el a pénzen vett előnyt, míg a nők esetében csak 51 százalék ezek aránya. Az iskolai végzettség szerint is jelentős különbség mutatkozik az eredményben,

a legfeljebb nyolc általános, illetve szakmunkás végzettségűek 44-45 százaléka elfogadhatónak tartana egy ilyen előzési lehetőséget, míg az érettségizettek között csak 28, a diplomások között pedig csak 34 százalék van ezen a véleményen.

A lekérdezés kitért arra is, hogy akik fizetnének a soron kívüli, de közfinanszírozott ellátásért mekkora díjat tartanának ehhez megfelelőnek.

A döntő többség (58 százalék) legfeljebb 5 ezer forintot szánna erre, ezen belül szinte ugyanannyian vannak azok, akik 1-3-5 ezer forintot tartanának méltányosnak.

A lekérdezés eredménye azt is megmutatta, hogy a legális hozzájárulás fizetése – legalábbis a 300 forintos szerencsétlen vizitdíj-ügy óta – mennyire neuralgikus pontja a hazai egészségügynek. Ugyanis még a soronkívüliségért fizetni hajlandók majd harmada (30) százalék sem tudta vagy akarta meghatározni, hogy mekkora díjat tartana erre méltányosnak.