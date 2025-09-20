Szijjártó Péter kezdeményezte az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását az EU-ban

Európai Unió;Szijjártó Péter;terrorszervezet;Kaja Kallas;antifa;

2025-09-20 11:47:00 CEST

Erre az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött levelében tett javaslatot a külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében.

A tárcavezető a minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint először is leszögezte, hogy Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indíttatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az úgynevezett Antifa ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.

„Mély sajnálatunkra több támadó később menedéket talált az EU tagállamaiban, amelyek elutasították a kiadatásukat Magyarországnak. Egy különösen aggasztó esetben a büntetőeljárást fel kellett függeszteni, miután egy gyanúsítottat európai parlamenti képviselővé választottak, és így mentességet kapott”

– közölte.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, ezek a cselekmények kétségkívül bizonyítják, hogy az Antifa súlyos fenyegetést jelent az Európai Unió polgárainak biztonságára. „Ezért közös felelősségünk megerősíteni a közös válaszintézkedéseinket” – figyelmeztetett.

Mindemellett rámutatott, hogy az Egyesült Államok is hasonló kihívásokkal szembesül, ezért Donald Trump szerdán bejelentette, hogy terrorszervezetnek minősíti a mozgalmat.

„Magyarország meggyőződése, hogy egy ekkora jelentőségű kérdésben elengedhetetlen a lépéseinket összehangolni az Egyesült Államokkal, a terrorizmus elleni világszintű küzdelem vezető szereplőjével”

– írta a miniszter. Szijjártó Péter úgy összegzett: „ennek megfelelően tisztelettel azt javaslom, hogy az Európai Unió kövesse ezt a példát, s vegye fel az Antifa mozgalmat a terrorszervezetek listájára, illetve vezesse be a szükséges korlátozó intézkedéseket a vele kapcsolatban álló csoportok és személyek ellen. Álláspontunk szerint az Egyesült Államok elnöke által kiadott végrehajtási rendelet megfelelő jogalapot teremt egy ilyen lépéshez”.

Donald Trump amerikai elnök a héten a közösségi médiában bejelentette, hogy a „beteges, veszélyes, radikális baloldali katasztrófa” Antifát terrorszervezetté minősíti, illetve „határozottan javasolni fogja, hogy annak finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlat szerint alaposan vizsgálják ki”.