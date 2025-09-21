Több republikánus, köztük az Orbán-kormány nagy barátjaként ismert Tucker Carlson is ellenzi, hogy felfüggesztették Jimmy Kimmel műsorát

Egyesült Államok;Donald Trump;Ted Cruz;Jimmy Kimmel;Tucker Carlson;Charlie Kirk;

2025-09-21 15:59:00 CEST

Ted Cruz texasi szenátor egyenesen maffiamódszernek tartja, ahogy a Trump-adminisztráció elhallgattatta a humoristát.

Úgy tűnik, az amerikai Republikánus Párton belül sem osztatlan a vélemény, hogy helyes dolog a szólásszabadságot korlátozni Charlie Kirk trumpista influenszer meggyilkolása mögé bújva - derül ki az Axios hírleveléből.

Mint korábban a Népszava is beszámolt róla, az ABC bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggeszti Jimmy Kimmel humorista műsorát, miután az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) Donald Trump által kinevezett elnöke kilátásba helyezte az érintett műsort sugárzó szolgáltatók engedélyeinek visszavonását. Donald Trump a bejelentést követően nagyszerű hírnek nevezte a lépést, és némi cinizmussal még gratulált is az ABC-nek a „bátorságáért”. Jimmy Kimmel „bűne” az volt, hogy a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk ügyét úgy kommentálta: „újabb mélypontokat értünk el a hétvégén, amikor a MAGA-banda megpróbálta úgy beállítani azt a srácot, aki megölte Charlie Kirköt, mintha nem hozzájuk tartozna, és mindent megtett, hogy politikai hasznot húzzon az esetből”. Kedd este pedig úgy fogalmazott, „Maga-földön sokan nagyon keményen dolgoznak azon, hogy politikai tőkét kovácsoljanak Charlie Kirk meggyilkolásából.” Egyben azzal vádolta J. D. Vance amerikai alelnököt, hogy bizonyítékok nélkül a baloldalt hibáztatja Kirk haláláért.

Hogy Jimmy Kimmelt úgy sújtja a trumpista cancel culture, hogy valójában egy nem is éppen alaptalan véleményt fogalmazott meg, jól ábrázolja, hogy idehaza az amerikai republikánusok másolásában utazó Fidesz ugyancsak rárepült a témára, Orbán Viktor azonnal elkezdte hibáztatni a progresszív-liberális baloldalt, sőt, Kocsis Máténak ahhoz sem kellett sok, hogy Magyar Pétert kezdje emlegetni a témában.

Úgy tűnik azonban, hogy a prominens republikánusoknál sem mindenki ért egyet a Trump-adminisztráció témában tanúsított lépéseivel. Ted Cruz texasi szenátor az Axios hírlevele szerint például elég keményen fogalmazott, kijelentve, hogy az ABC hatóság általi fenyegetése „őrülten veszélyes” dolog, s hozzátette: „ez egyenesen egy maffiózó módszere, aki bemegy egy bárba, és azt mondja: de szép ez a bár, milyen kár lenne, ha valami történne vele.” Ted Cruz figyelmeztetett, hogy ezek után egy következő demokrata adminisztráció ugyanezt teheti majd a konzervatív hangokkal.

Nem Ted Cruz volt az egyetlen, aki megfogalmazta ellenvetéseit: Dave McCormick pennsylvaniai republikánus szenátor például, bár undorítónak titulálta Jimmy Kimmel szavait, egyetértőleg közölte, hogy a texasi szenátor fontos aggályokat fogalmazott meg.

Ennél is lényegesebb azonban, hogy az Orbán-kormány kedvenc amerikai riportere, Tucker Carlson is kifejezte nemtetszését, aki Arizonában, egy Charlie Kirkről való megemlékezésen fogalmazott úgy: reméli, hogy a történteket nem fogják ürügyként felhasználni a szólásszabadság törvényi korlátozásához, ha pedig ezt mégis megtennék, akkor a polgári engedetlenség eszközéhez kell nyúlni. Ben Shapiro republikánus médiaszemélyiség pedig Ted Cruzhoz hasonlóan ugyancsak arról beszélt, hogy ellenzi az FCC fenyegetőzéseit, mert egy demokrata adminisztráció esetén ők is hasonlóképpen járhatnak majd.