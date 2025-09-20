Nem indít eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála ügyében

rendőrség;rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Központi Nyomozó Főügyészség;

2025-09-20 15:07:00 CEST

A rendőrség egyelőre nem válaszolt arra, hogy vizsgálja-e a haláleset körülményeit.

Nem indított eljárást a nyomozó főügyészség a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt tragédiája ügyében – tudta meg a 24.hu. A portál hozzáteszi, a rendőrség egyelőre hallgat azzal kapcsolatban, hogy vizsgálják-e a haláleset körülményeit.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek délután Rendkívüli gyászjelentés címmel tett közzé egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szombaton közölte, „aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.” Hozzátette, „az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!”

A 24.hu megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudja, miben indítottak nyomozást a rendőrkapitány halála ügyében, és vizsgálják-e annak okát és körülményeit. Válaszukban közölték, hogy

a rendőrség honlapjára korábban feltöltött közleményüknél nem szeretnének többet nyilatkozni.

Ebben mindössze a tragikus hirtelenséggel elhunyt kapitány halálhírét közölték, és azt, hogy részvétüket fejezik ki.

A 24.hu megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget is az ügyben, hogy megtudja, vizsgálják-e a rendőrkapitány halálának körülményeit, és miben indítottak eljárást az ügyben. A portál arra is rákérdezett, felmerült-e, hogy a lejáratása miatt végzett magával, illetve hogy a vizsgálat kiterjed-e erre is. Kovács Katalin szóvivő közölte,

az ügyben nem indult eljárás a nyomozó főügyészségen.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, ahol gyertyákkal emlékeztek a rendőrkapitányra.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.