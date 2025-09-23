Nem bírnak magukkal a puccsisták

Ismét heves harcok törtek ki a nyugat-afrikai Burkina Fasóban a kormánycsapatok és a puccsisták között. A helyi Omega rádió közlése szerint a puccsisták főhadiszállása környékén lőttek nehézfegyverekből a fővárosban, Ouagadougou-ban. Ezt követően azonban vezetőjük, Gilmert Diendere megadásra szólította fel híveit. A helyi amerikai nagykövetség szerint azonban a tábornok már nem képes irányítani embereit.