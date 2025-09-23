"Az ICC képtelennek bizonyult a háborús bűnök, az emberiség elleni bűnök, a népirtás és a bizonyított agressziós bűnök kivizsgálására és elbírálására."
Az ország katonai vezetése kérte a háborús agresszor segítségét.
Ha valamelyiküket megtámadják, mind a két másik a segítségére siet.
A sebészorvost és feleségét, Jocelynt 2016-ban rabolta el Burkina Fasóban egy az al-Kaidához köthető iszlamista csoport. A házaspár akkor már több mint 40 éve élt az afrikai országban, ahol egy klinikát vezetett. A feleséget 2017-ben elengedték.
A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) szombaton egy védelmi vezetőkből álló küldöttséget meneszt a Burkina Fasó-i fővárosba, Ouagadougouba.
A hadsereg feloszlatta a parlamentet és a kormányt, egyúttal lezárta a nyugat-afrikai ország határait.
Csak idén több százan veszítették életüket.
Két francia, egy amerikai és egy dél-koreai állampolgárt szabadítottak ki Burkina Fasóban. Nem követeltek váltságdíjat az emberrablók.
Feltehetően iszlamista szélsőségesek felelősek a több helyszínen egyidejűen végrehajtott támadásokért Burkina Faso fővárosában, Ouagadougou, írja a Guardian.
A terrortámadás a nyugat-afrikai Burkina Faso fővárosában történt, a 17 halálos áldozat mellett sok a sebesült - adja hírül az Euronews.
Huszonkilenc halálos áldozatot követelt az a péntek este kezdődött, majd több órás túszdrámába átcsapó terrortámadás, amelyet az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat észak-afrikai szárnya, az Iszlám Maghreb al-Kaidája (AQIM) hajtott végre Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban.
Legalább két francia áldozata van az ouagadougoui terrortámadásnak és túszejtésnek, amelyben 29 ember, többségében külföldi halt meg - közölte a francia külügyminisztérium.
Feltételezhetően iszlamista fegyveresek támadták meg a Burkina Fasó-i főváros, Ouagadougou központjában lévő Splendid nevű - főleg külföldi turisták és ENSZ-alkalmazottak által lakott - luxusszállodáját és a közelében lévő kávézót. A merénylők túszokat is ejtettek, közülük több mint hatvan embert sikerült kiszabadítani.
Ismét heves harcok törtek ki a nyugat-afrikai Burkina Fasóban a kormánycsapatok és a puccsisták között. A helyi Omega rádió közlése szerint a puccsisták főhadiszállása környékén lőttek nehézfegyverekből a fővárosban, Ouagadougou-ban. Ezt követően azonban vezetőjük, Gilmert Diendere megadásra szólította fel híveit. A helyi amerikai nagykövetség szerint azonban a tábornok már nem képes irányítani embereit.
Hajlandóak feladni a hatalmat azok a katonák, akik a héten puccsot hajtottak végre Burkina Fasóban. Az országban közvetítő benini elnök, Thomas Bony Yayi a helyi pártokkal folytatott megbeszélései után azt közölte, hogy az ország visszatér a demokrácia útjára.
A nyugati-afrikai Burkina Fasóban, négy héttel a tervezett parlamenti választás előtt, a hadsereg túszul ejtette az ideiglenes kormány tagjait.
Továbbra is heves tüntetések színhelye a nyugat-afrikai Burkina Faso. Bár a 27 évig hatalmon lévő Blaise Compaoré elnök pénteken bejelentette lemondását, s azóta Elefántcsontpartba távozott, az emberek elégedetlenek a hatalomátvétel módjával. Úgy vélik, semmi sem fog változni azzal, hogy Isaac Zidát, az elnöki gárda parancsnokhelyettesét tették meg ideiglenes elnöknek. A katonák figyelmeztető lövéseket adtak le a tüntetőkre, egy személy meghalt a megmozdulások során a fővárosban, Ouagadougouban.
Többezres tömeg tiltakozott vasárnap Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban a katonai hatalomátvétel ellen. A fegyveres erők szétverték a tüntetést, az állami tévé beszüntette adását, amikor a székház környékén lövöldözés hallatszott.
Isaac Yacouba Zida alezredes személyében új vezető vette át a hétvégén Burkina Faso irányítását, miután az egyre hevesebbé váló tüntetések nyomán bejelentette távozását az afrikai államot 27 éven keresztül jobbára önkényuralmi eszközökkel uraló eddigi államfő, Blaise Compaore. (Ő mellesleg 1987-ben ugyancsak katonai erővel, puccsal vette át a hatalmat.) Zida személyét hivatalos közleményben támogatta a hadsereg, miután egy ideig egy ellenjelölt, Honore Traore tábornok is bejelentette igényét az elnökségre. Compaore elhagyta az országot, a fővárosban, Ougagadougouban éjszakába nyúló örömünnepségekkel „búcsúztatták” a megbuktatott politikust, aki a szomszédos Elefántcsontparton keresett menedéket.
Az en-Nahar algériai televízió hivatalosan nem megerősített értesülése szerint azután, hogy elhagyta a nigeri főváros, Niamey légterét lezuhant az az utasszállító repülőgép, amely Burkina Fasóból indult Algírba csütörtök hajnalban.
Újabb súlyos légi katasztrófa történt csütörtökön, ezúttal Afrikában. Egyes források szerint Niger, mások szerint Mali felett zuhant le az Air Algérie gépe 110 utassal a fedélzetén.
