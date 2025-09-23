Dobrev Klára 5-5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Budapesti Javítóintézet körüli pedofilbotrányban állítólag érintett két politikus

DK;pedofil-botrány;nyomravezetői díj;Dobrev Klára;

2025-09-23 14:47:00 CEST

Az ellenzéki politikus szerint a hatóságok nem folytatnak érdemi nyomozást, ezért a kezébe akarja venni az ügyet.

Kiugrasztották a nyulat a bokorból „a Szőlő utcai pedofilbotránnyal” kapcsolatban. Semjén Zsolt és a fideszesek magyarázkodása azt mutatja, hogy fogy körülöttük a levegő, ez azonban nem elég. A DK azt akarja, hogy az a két magas rangú politikus, aki a Szőlő utcai állami gondozott gyerekeket a saját beteges vágyainak a kielégítésére használta, börtönbe kerüljön, méghozzá jó hosszú időre – jelentette be Dobrev Klára, hogy fejenként 5+5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki az a két politikus, akinek állítólag kiskórú lányokat, illetve fiúkat közvetített a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő egykori vezetője, Juhász Péter Pál.

A Demokratikus Koalíció elnöke pénz mellett anonimitást és teljes jogi védelmet kínál a nyomravezetőnek. Hangsúlyozta, nem elég tudni, hogy kik az elkövetők, az csak akkor jár, ha a nyomravezető hitelt érdemlő bizonyítékkel rendelkezik. A megkereséseket a [email protected] e-mail-címre várják.

Mint ismert, arról a Tegyesz volt vezetője, Kuslits Gábor beszélt a Válasz Online-nak adott interjúban, hogy Juhász Péter Pál két nagyon magas rangú politikus védelmét élvezte. –Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált. Beszélt arról is, hogy „ha igazak a pletykák”, amelyeket a szakmában beszélnek, akkor Juhász Péter Pál „kézben tartja” az egész Orbán-kormányt.

Kuslits Gábort és a Válasz Online-t az ügyben feljelentették, a szakembert úgy vádolja hazugsággal és rágalmazással, hogy nem is kereste. Eközben a Demokratikus Koalíció korábban rendkívüli parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, aztán Pintér Sándornak is írt egy levelet. Ezután az igazságügyi miniszter Tuzson Bence jelezte, hogy az Orbán-kormány egyik tagja sem érintett, Dobrev Klára ellen pedig jogi lépéseket tesznek, amire a Demokratikus Koalíció elnöke önleleplezést kiáltott. Hétfőn aztán a parlamentben jött néhány kínos pillanat, amikor ellenzéki politikusok elkezdték feszegetni az ügyet.

Dobrev Klára szerint az, hogy a felelősök börtönbe kerüljenek. az ellenzéki pártnak mindent megér: a fenyegetéseket, a rájuk váró jogi eljárásokat és pénzt is. – Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd.