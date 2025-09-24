Megszólalt a Belügyminisztérium a lejárató cikk után öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügyében

Hódmezővásárhely;Pintér Sándor;Belügyminisztérium;Promenád24;Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány;

2025-09-24 08:24:00 CEST

A tárca közlése szerint Pintér Sándor belügyminiszter kegyelettel őrzi Szabó Zsolt alezredes emlékét, „a magára maradt családot minden eszközzel támogatja”.

Nem sokkal azután, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője videóbejegyzésben reagált az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkre, szűkszavú közleményt adott ki a Belügyminisztérium is.

„Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kegyelettel őrzi Szabó Zsolt r. alezredes, Hódmezőváráshely volt rendőrkapitánya emlékét. A miniszter nem beszélt, cselekedett. Soron kívül intézkedett szociális támogatás kifizetésére, ami már az özvegy számláján van”

– közölte a Belügyminisztérium.

Azt is írták, hogy a tárcavezető előkészíttette a hátrahagyott árvák kiegészítő ellátásának és a temetési segély kifizetésének dokumentumait. „Dr. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium a magára maradt családot minden eszközzel támogatja, segíti” – zárul a közlemény.

Amint arról beszámoltunk, Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány azt követően vetett véget önkezével a életének, hogy a Lázár Jánoshoz közeli Promenád24 az alezredes magánéletébe is vájkáló lejárató cikket közölt róla. Ez azután jelent meg, hogy demonstrációt tartottak Lázár János batidai vadászkastélyánál, ahol az aszfaltra agresszív, az építési és közlekedési miniszter halálát kívánó szövegeket is felírtak.

A Promenád24 ezek után a rendőrkapitányt tette felelőssé a tüntetés engedélyezése és ezzel összefüggésben a szerintük romló közbiztonság miatt. Márki-Zay Péter polgármester az öngyilkosság után azt közölte, tudomása szerint Szabó Zsolt a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik viszont kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították. Ezt követően a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságot követett el.

A rendőrkapitány halála megrázta a hódmezővásárhelyieket, több megemlékezést is tartottak Márki-Zay Péter részvételével. A városvezető az ügyben felhívta a figyelmet Lázár János építési és közlekedési miniszter felelősségére, tekintettel arra, hogy a Promenád24 köztudomásúlag a tárcavezető személyes szája íze szerint közli lejáratóanyagait. Lázár János visszautasította, hogy felelőssége lenne az ügyben és gazembernek nevezte Márki-Zayt, amiért a polgármester szerinte bűnbaknak próbálja őt megjelölni. Ami magát a Promenád24-et illeti, az öngyilkosság után a lejárató cikket a portál megfogalmazása szerint „kizárólag kegyeleti okból” törölték.