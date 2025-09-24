Kocsis Máté gyakorlatilag arról beszélt, hogy Magyarországon pártállam van

pártállam;Semjén Zsolt;fenyegetőzés;Kocsis Máté;

2025-09-24 15:05:00 CEST

Szerinte a Semjén Zsolttal szemben implicit módon megfogalmazott vád nem más, mint egy „államellenes puccskísérlet”, ezért „brutális” fellépéssel fenyegetőzött.

Totálisan kiborult Kocsis Máté, miután a Szőlő utcai javítóintézet ügyének vonatkozásában felmerült a parlamentben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes neve. A Fidesz frakcióvezetője a kormánypárti Hír TV Monitor című műsorában fejtegette: – Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben.

Kocsis Máté felidézte, korábban is előfordult már, hogy különféle jelzőkkel, vádakkal illettek fideszes politikusokat, ami bizonyos fokig a politika velejárója. Ám „a pedofilvád” az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Tehát ott nem arról van szó, hogy valakit megvádolunk egy életmód kérdéssel alaptalanul, és összekenik vele, mert ezt sokakkal megcsinálták, így velem is, de a pedofil vád az egy olyan vád, ami önmagában nem csak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, vagy kifejezi, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el.”

Kocsis Máté azt fejtegette, hogy ha valaki számára hihető, amit Semjén Zsoltról és az Orbán-kormány tagról állítottak, és hogy mindehhez hosszú éveken keresztül a magyar rendőrség és a magyar titkosszolgálat asszisztált, akkor az nem csupán Semjén Zsoltot támadja, hanem „a magyar állammal, a magyar kormánnyal, a magyar állam törvényes képviselőjével szembeni, jól megszervezett, átfogó támadásról” van szó. Úgy folytatta, ha valaki elhiszi, hogy a magyar kormánynak van két pedofil tagja, akkor a magyar kormány lényegében megsemmisült. – Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet, ugyanis a rendőrséggel, a titkosszolgálatokkal szembeni vád, lényegében porig rombolja az államba vetett bizalmat - mondta.

Kocsis Máté szavait nehéz nem úgy értelmezni, mint hogy saját pártját azonosítja az állammal, annak függvényében, hogy egy, a pedofilvádak nyomán esetlegesen kibontakozó kormányválságot állam elleni támadásként értékel. Ezt a következő gondolatmenetében is a nézők értésére adta. – Az állam oldaláról javaslom nézni a dolgot. Mit lehet tenni? A legbrutálisabban szembe kell menni vele. Nincs más. Ez már annyira kitért a politikában is megszokott durvaságok közül, hogy a legbrutálisabban kell azokkal szemben fellépni. (...) Pontosan tudjuk, hogy ez honnan jön. (...) Mindenki, aki részt vett ebben az ügyben, akivel elmondatták ezeket a mocskosságokat, aki terjesztette, aki az interneten erőt és pénzt tett abba, hogy ez a magyar állampolgárok között hitelessé váljon és széles körben ismertté váljon, az mind súlyos büntetőeljárások elé fog állni - fenyegetőzött.

A Fidesz frakcióvezetője úgy folytatta: „szerintem nem megúszható, hogy az állammal szembeni támadásként (...) felfogva, olyan büntetőszabályokat hozzunk azonnal, amelyek sokkal erőteljesebben lépnek fel az ilyenekkel szemben.” Majd megismételte, miszerint nem pusztán egy személy elleni támadásról van szó, „a komplett államszervezetet” megtámadták.