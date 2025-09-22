Orbán Viktor a Budapesti Javítóintézet ügyéről: Ez egy sunyi, kommunista időket idéző rágalomhadjárat

Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást. Ez egy sunyi, kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben – jelentette ki Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben. A miniszterelnök azzal folytatta:
Az Orbán-kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, ezt én garantálom önöknek. És azt is, hogy mindenki, aki rágalmazott, hamis vádat fogalmazott meg és megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja magát szembe találni”
Mint arról beszámoltunk, „Ők is áldozatok” feliratú, kitakart arcú gyerekeket ábrázoló transzparensekkel tiltakozott a Demokratikus Koalíció (DK) a Szőlő utcai – vagyis a Budapesti Javítóintézet körüli – „pedofilbotrány” ellen a Belügyminisztérium épülete előtt. Az eseményen Dobrev Klára, a DK elnöke arról beszélt, hogy Pintér Sándor belügyminisztert, a rendőrségért felelős minisztert személyes felelősség terheli amiatt, hogy tíz éven át szabadon működhetett egy ember, aki gyerekeket szállított – megfogalmazása szerint – állami vezetőknek szexuális igényeik kielégítésére.Tovább küzd a DK, hogy kiderüljön, mely állami vezetőknek szállított gyerekeket a volt javítóintézeti igazgató
Az Orbán-kormány nevében a múlt héten Tuzson Bence igazságügyi miniszter már reagált Dobrev Klára állításaira, amelyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett, „valótlannak, minden alapot nélkülözőnek” minősítve azokat. A tárcavezető hozzátette: „Az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült.”Tuzson Bence szerint az Orbán-kormány egyik tagja sem érintett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, Dobrev Klára ellen jogi lépéseket tesznekSemmilyen formában nem kereste Kuslits Gábort az SZGYF vezetője, aki hazugsággal és rágalmazással vádolja a szakembertA volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatót