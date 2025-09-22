Orbán-kormány;gyermekvédelem;Orbán Viktor;Országgyűlés;igazgató;javítóintézet;Dobrev Klára;Szőlő utca;

2025-09-22 15:36:00 CEST

Orbán Viktor a Budapesti Javítóintézet ügyéről: Ez egy sunyi, kommunista időket idéző rágalomhadjárat

A miniszterelnök szerint Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata minden olyan valóságalapot nélkülöz. Mindenki eljárással néz szembe, aki rágalmazta a kormánya tagjait.