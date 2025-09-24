Dobrev Klára: Ne merjetek az erőszakhoz nyúlni!

Demokratikus Koalíció;megtorlás;Dobrev Klára;

2025-09-24 20:49:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke Kocsis Máté fenyegetésére válaszolt. Szerinte elképzelhető olyan eshetőség is, hogy az Orbán-kormány még 2026 áprilisa előtt megbukik.

A pedofília üldözését akarja megtorolni az Orbán- kormány – állítja a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk,Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerda délutáni nyilatkozatában egyebek közt arról beszélt, hogy a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie azt követően, hogy felszámolják azt a hálózatot, amely azt állítja, hogy az Orbán-kormány tagjai pedofil bűncselekményeket követtek el. Kocsis Máté nyomatékosította: meg kell nevezni a résztvevőket, számon kell őket kérni a politikában a jog eszközeivel és a nyilvánosság előtt minden eszközzel.

Lapunknak is elküldött közleményében Dobrev Klára hangsúlyozta: a hatalmat a félelem motiválja, mert „félnek, hogy lesz valaki, akit nem félemlítettek meg eléggé, nem fizettek ki eléggé, és beszélni fog nekünk, még ha csak a nyomravezetői díj ellenében is.” Jelezte, pártja nem véletlenül ajánlott pénzt és jogi védelmet annak, aki tud bizonyítani, ugyanis a Fidesz is tudja: szorul a hurok. Kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a hatalom véghez tudja-e vinni a megtorlást. „Komolyan azt gondoljátok, hogy vagytok ebben a helyzetben?” - tette fel a kérdést.

„Eszetekbe ne jusson azokhoz nyúlni, akiket ma megfenyegettetek. Voltak ilyenek rajtam kívül is, Juhász Péter vagy épp Jámbor András. Ha bármelyikünket megpróbáljátok letartóztatni, eljárni ellenünk – vagy ki tudja, mi jár a fejetekben – én utcára fogok hívni mindenkit ebben az országban, akinek elege van ebből az aljas, gátlástalan, aberrált hatalomból. Akkor is megbuktok, csak sokkal csúnyább és gyorsabb lesz, nem kell várnunk áprilisig” – fogalmazott.

Dobrev Klára állásfoglalását azzal zárta: „Jöjjön létre egy vizsgálóbizottság, ahol „kiderül az igazság, fejek hullanak, és megbuktok a választáson. És ne merjetek erőszakhoz folyamodni!”.