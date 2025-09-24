A Demokratikus Koalíció Semjén Zsoltot, Rogán Antalt és Orbán Viktort is meghallgatná a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Orbán-kormány;botrány;pedofília;DK;parlamenti vizsgálóbizottság;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-24 17:19:00 CEST

Az ellenzéki párt összegyűjtötte a szükséges 40 országgyűlési képviselői aláírás a vizsgálóbizottság felállításához.

A Demokratikus Koalíció összegyűjtötte az ahhoz szükséges 40 országgyűlési képviselői aláírást, hogy parlamenti bizottság alakulhasson a Szőlő utcai javítóintézetben körüli botrány kivizsgálása érdekében. Amennyiben a Fidesz nemmel szavaz a vizsgálóbizottság felállítására, és megakadályozza annak létrejöttét, az a Demokratikus Koalíció szerint annak beismerése, hogy „pedofil bűnözők” vannak Orbán Viktor kormányában, a miniszterelnök pedig fedezi ezeket a pedofil politikusokat. Hiszen ha ez nem igaz, akkor az a Fidesznek is érdeke, hogy ez kiderüljön, és akkor nemhogy félnivalójuk lenne egy ilyen bizottságtól, hanem nekik is érdekük, hogy fény derüljön az igazságra.

Az ellenzéki párt Arató Gergelyt bízná meg a vizsgálóbizottság vezetésével, aki a parlamentben először tette fel a „ki az a Zsolti bácsi?” kérdést. Az ellenzéki párt elképzelései szerint a bizottság Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetioroda vezetőjét Pintér Sándor belügyminisztert és magát Orbán Viktor miniszterelnököt is meg fogja hallgatni, hiszen számos kérdés van, amire a nyilvánosság a mai napig nem kapott választ ebben a gyalázatos ügyben, és amelyre az említett politikusoktól választ lehetne és kellene kapni.

A DK tudni akarja, hogy „hogyan történhetett meg, hogy tíz éven át szexuálisan kizsákmányolhattak és prostitúcióra kényszeríthettek állami gondozott gyermekeket”, méghozzá állítólag a legfelsőbb körökben mozgó politikusok. Tudni akarja, hogy kik ezek a politikusok, hogy ki fedezte az azóta letartóztatott intézményigazgatót, és hogy a rendőrség miért íratott alá titoktartási nyilatkozatot több tanúval és érintettel, hogy aztán éveken át ne történjen semmi az ügyben.

Mint ismert, hétfőn a parlamentben is előkerült a Szőlő utcai javítóintézet (a Budapesti Javítóintézet – a szerk.) ügye, amelyet a volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor indított el azzal, hogy a Válasz Online-nak adott interjújában elejtette, állítólag két nagyon magas rangú politikus védelmezte Juhász Péter Pál volt javítóintézeti igazgatót, aki kiskorú lányokat, illetve fiúkat szállított nekik szexuális szolgáltatások nyújtására. Ez nőtte ki magát a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó.