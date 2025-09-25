Átcsoportosíthat, de nem használhat félmilliárd euró EU-s támogatást az Orbán-kormány

Orbán-kormány;Európai Bizottság;engedély;átcsoportosítás;EU-s támogatás;

2025-09-25 12:25:00 CEST

Themis Christophidou az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatója szerint a magyar kabinet külön kérte, hogy a javaslathoz kapcsolódó dokumentumokat ne ossza meg az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel.

Engedélyezni fogja az Európai Bizottság, hogy a szegényebb régiók fejlesztésére járó pénzek befagyasztott részéből is átcsoportosíthasson az Orbán-kormány, de ettől még nem férhet hozzá ezekhez a forrásokhoz, amíg nem oldja meg a korábbi problémákat – jelentette ki Themis Christophidou, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatója.

Themis Christophidou csütörtökön az Európai Parlament Költségvetési ellenőrző Bizottságának ülésén Daniel Freund német EP-képviselő kérdésére válaszul elmondta, hogy a mai nap folyamán hozza meg a hivatalos döntést a Bizottság a jogilag csavaros brüsszeli megoldásról.

A kohéziós politika szabályai szerint a tagállamoknak joguk van az átcsoportosításra az úgynevezett félidős felülvizsgálat folyamán a 2021-2028-as költségvetési ciklusban, így ezt engedélyeznie kell a Bizottságnak. A keretek egy kisebb részét (nyolc százalékát) a tagállami kormányok saját hatáskörben átvezethetik programok között, ezzel a trükkel a kormány az év első felében mintegy 160 millió eurót tudott fölszabadítani az egyébként befagyasztott pénzekből.

Az ennél nagyobb átalakításokhoz viszont már az Európai Bizottság engedélye kell, erre adott be kérvényt a kormány még márciusban. Információnk szerint a hivatalos magyar kérvény 545 millió euró átcsoportosításáról szólt a végső verzió szerint. Múlt héten a Financial Times azt írta, hogy ennek az átengedése lenne az „ára” annak, hogy Orbán Viktor ne vétózzon orosz szankciók ügyében, ahol szükség van a szavazatára.

A Népszava információja szerint a teljes 545 milliós összegből 395 millió eurót olyan programokból csoportosítanának át, amelyekhez az Orbán-kormány ma nem jut hozzá, ugyanis az Európai Bizottság szerint a magyar felsőoktatást szabályozó törvény nem felel meg az EU elvárásainak. A maradék a felsőoktatáshoz kapcsolódó, nem befagyasztott programokból menne az úgynevezett új prioritások alapján kialakított célokra.

Themis Christophidou kijelentése alapján a döntés értelmében bár papíron már egy másik borítékban lesz ez a pénz, ettől még nem tudja azt a kormány megkapni. „Ha Magyarország bebizonyítja, hogy megoldották a felsőoktatással kapcsolatos problémákat, csak akkor kapják meg a pénzt.” jelentette ki a bizottsági tisztviselő. Információnk szerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz és Digitális Megújulás Operatív Program Plusz alá tartozó pénzeket szeretné a kormány a korábbiakhoz képest más célokra elkölteni.

Themis Christophidou azt állította, hogy az Orbán-kormány külön kérte, hogy a javaslathoz kapcsolódó dokumentumokat ne ossza meg a az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel.