Kitiltottak három magas rangú magyar katonai tisztviselőt Ukrajnából

Magyarország;Ukrajna;kitiltás;Andrij Szibiha;Robert Brovdi;

2025-09-26 13:50:00 CEST

Ezt Andrij Szibiha, az ország külügyminisztere jelentette be, kiemelve, ez az ukránok válaszlépése a magyar döntésre.

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere pénteken egy X-en közzétett posztban jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt – vette észre a 24.hu.

A miniszter a posztban kiemelte, ez az ukránok válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni nyári ukrán támadást vezette, aminek következtében az energiaellátást néhány napig szüneteltetni is kellett.

„Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre”

– jelentette ki.

Mint arról beszámoltunk, bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentésében még nem szerepelt név, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 444 kérdésére megerősítette, hogy Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője az a személy, akit kitiltottak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokért. Andrij Szibiha már akkor belengette, hogy Ukrajna a magyarhoz hasonló intézkedést fog meghozni, de ezt még nem részletezte.