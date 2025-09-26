Karácsony Gergely Beregszászra utazott Budapest szeretetével és ötmillió forintos adományával

Beregszász;Karácsony Gergely;szeretet;adományok;zászlók;kárpátaljai magyarok;ukránok;

2025-09-26 22:05:00 CEST

A főpolgármester szerint Ukrajna nemcsak a maga függetlenségéért küzd, hanem azért is, hogy Európában a nemzetek önrendelkezése, a humanizmus legyen a rendező elv, ne a pőre erőszak.

„A háború kitörése óta harmadik alkalommal érkeztem Beregszászra, Budapest testvérvárosába, Babják Zoltán polgármester úr meghívására. Utazásom egyik fő célja volt, hogy átadjam a budapestiek szeretetét és nagyrabecsülését a kárpátaljai magyaroknak és Ukrajna minden polgárának” – közölte pénteken a Facebook-oldalán Karácsony Gergely, aki még nem volt főpolgármester, hanem zuglói polgármester és fővárosi képviselő, amikor 2017-ben aláírták a testvérvárosi megállapodást Budapest és Beregszász között.

„Az orosz agresszió kezdetétől nincs olyan nap, amikor ne gondolnánk aggodalommal kárpátaljai testvéreinkre. De nemcsak aggódunk, de ahogy tudunk segítünk is: a mostani látogatás során 5 millió forint értékben hoztunk adományokat, többek között a közvilágításban használható LED-eket, amikre az áramellátási problémák miatt különösen nagy szüksége van a városnak” – írta a Budapest vezetője.

A posztban idézett a pénteki beregszászi ünnepségen elmondott beszédéből, amelyben kitért arra, hogy a budapesti városházán a magyar és a budapesti zászló mellett három zászló lobog az év minden napján, és ezekben nem csak az a közös, hogy kék és sárga színűek.

„Az EU zászlaja, mert mélyen hiszünk az európai egységben, a székely zászló, mert Budapest a nemzet fővárosaként felelősséget érez minden Kárpát-medencei magyar közösségért, és az ukrán lobogó, mert Ukrajna nemcsak a maga függetlenségéért küzd, hanem azért is, hogy Európában a nemzetek önrendelkezése, a humanizmus, és ne a pőre erőszak legyen a rendező elv. Beregszász, a kárpátaljai magyarok és Ukrajna továbbra is számíthat Budapestre” – emelte ki Karácsony Gergely.