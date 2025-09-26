Lázár János;tüntetés;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány;

2025-09-26 22:14:00 CEST

Hódmezővásárhelyen tüntettek az építési és közlekedési miniszter ellen, a néhai rendőrkapitány, Szabó Zsolt emlékére.

Nincs az az erős ember, akit ne viselne meg egy ilyen lejáratás. Idő kérdése volt, hogy hasonló tragédia történjen – idézi a 24.hu, mit mondott Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere azon a tüntetésen, amelyet péntek délután tartottak a csongrád-csanádi városban a néhai rendőrkapitány, Szabó Zsolt emlékére, illetve Lázár János ellen.

Mint ismert, Szabó Zsolt öngyilkos lett nem sokkal azután, hogy az építési és közlekedési miniszterhez közeli portálon, a Promenád24-en megjelent róla lejárató cikk. Bár a kettő között nehéz nem összefüggést látni, Lázár János a minap kijelentette, hogy nincs köze a portálhoz, ráadásul nem is érez felelősséget a rendőrkapitány haláláért, Erről Márki-Zay Péter a demonstráción azt mondta: – Lázár Jánosnak arra a két kérdésre kell felelnie, hogy ki írta a cikket és ki adta a megrendelést rá. Csak ezután tudunk továbblépni. A polgármester szerint az építési és közlekedési miniszter hazudik, amikor arról beszél, hogy nincs köze a Promenád24-hez, hiszen a portál évek óta az ő érdekei szerint közül lejárató cikkeket a fideszes politikus politikai ellenfeleiről. (Akár párton belüliekről is – a szerk.)

A tüntetésen – amelyet magánszemélyek és civilek szervezték a Promenad24 és a Rádió7 épülete elé – felszólalt Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke is. Ő a többi között arról beszélt, hogy propaganda már köztiszteletben álló, hivatástudatból szolgáló magyar embereket is célba tesz, és amikor meghal valaki, gyáván széttárja a karját.

Szabó Zsolt halála után az Országos Rendőr-főkapitányság cáfolta a Promenád24 időközben eltávolított cikkének az állításait Hódmezővásárhely bűnözési statisztikáiról, a Belügyminisztérium pedig jelezte, hogy Pintér Sándor soron kívül intézkedett a gyászoló családnak járó támogatásról.