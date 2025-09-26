repülőtér;Dánia;lezárás;drón;

Már második éjszaka zárták le feltételezett dróntevékenység miatt a dán Aalborg repülőteret

Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét.

Újranyitották a dán Aalborg repülőtér feletti légteret, miután azt már második éjszaka kellett rövid időre lezárni feltételezett dróntevékenység miatt.

A rendőrség X közösségi médiában közzétett bejegyzésében az áll,

az Aalborg repülőtér feletti légteret pénteken hajnali fél egykor nyitották újra, miután dróntevékenység gyanúja miatt csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt lezárták.

Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy

az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.

