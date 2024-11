Jelöltek az ellenzéki városban

Ünnepélyes keretek között mutatta be pénteken közös budapesti egyéni képviselőjelöltjeit az MSZP és az Együtt-PM szövetség. Mesterházy Attila pártelnök-frakcióvezető ez alkalommal arról beszélt, hogy a főváros, hasonlóan az első Orbán-kormány időszakához, most is büntetésben van, bűnös városnak számít a Fidesz szemében. Bajnai Gordon, a szövetség vezetője ellenzéki városnak nevezte Budapestet, és azt mondta: olyan jelölteket találtak, akiket helyben jól ismernek és akik meg tudják szólítani a választókat.