A pálinka megadóztatására szólít fel az EB

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak: véleménye szerint bizonyos párlatokra - például a pálinkára - vonatkozó adószabályok a helyi termékeknek kedveznek, amivel Magyarország megsérti az erre vonatkozó uniós irányelvet - írja az MTI. Ha a kormány a következő két hónapban nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.