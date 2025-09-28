Szabad ország, szabad pálinka! A miniszterelnök ezzel a jelszóval ünnepelte meg szombaton Becsehelyen, hogy szerinte 15 éve szabad a pálinkafőzés Magyarországon, s ezt a magyar kultúra részének tartja.
A férfit letartóztatták, lopással, magánlaksértéssel, garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják.
Muslicafelhők, fülledt illatok, lidérces fénnyel égő krampampuli és az ártalmatlan jogsértés öröme - ezektől volt felejthetetlen a pálinkafőzés, meg attól, ahogy a cefrét csipegető tyúkok imbolyogtak az udvaron.
Ez már a tizedik magyar pálinka, amely brüsszeli védettséget élvez.
Előállítójukat szankcionálták és kötelezték a termékek visszagyűjtésére a kereskedelemből.
Azonban a pálinka fogyasztása, az otthoni pálinkafőzés divattá vált, ami jelentős minőségjavulást hozott.
Magánszemély nem értékesítheti a párlatát, de azt családtagjai és vendégei elfogyaszthatják – mondta az államtitkár.
Testőrök nélkül, váratlanul érkezett a pálinkaünnepre, tüskés körte, nektárszőlő- és fügepálinkát kóstolt, majd helyi viszályt hagyott maga után a miniszterelnök.
Nem történt adókiesés, sőt a 2019-ben esedékes bevételek már korábban befolytak a költségvetésbe – érvelt sajátos módon a DK-s Vadai Ágnes kérdésére adott válaszában Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az ellenzéki képviselő megkeresésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miután ez év elejétől a pálinkára is kiterjesztették a népegészségügyi termékadót (Neta), az ital forgalma jelentősen visszaesett.
Az állami szervek nem törekszenek arra, hogy felszámolják a pálinkapiacon uralkodó feketekereskedelmet, miközben a fennálló helyzet több főzdét a csőd szélére sodor – véli a Pálinka Nemzeti Tanács.
Idén az adótartalom emelése nyomán feleződhet a kereskedelmi pálinkafőzők forgalma, ami alapjaiban rengeti meg az egész ágazatot.
A pajcsiu évezredes technológiával cirokból tisztán vagy más gabonákkal keverve készül hatalmas mennyiségben, de szakértők szerint hamarosan megjelenik a nyugati bárok koktélkínálatában is.
Létezik tényszerűen kiváló pálinka, ami nem feltétlenül esik egybe az utca embere véleményével - derült ki a Pálinka Nemzeti Tanács minapi bírálóválogatóján.
De nincs egyedül a "legmagyarabb szesz", a cigiért is sokkal többet kell fizetni jövőre. Jó hír, hogy a tej valószínűleg olcsóbb lesz.
Miközben a kabinet szétmarketingeli a minőségi pálinka fogyasztását, nyomja vissza a főzést a szürke zónába.
Október 23-án meghalt három férfi egy szekszárdi présházban. A három jóbarát pálinkát főzött, s halálukat az okozhatta, hogy ittak a párlat első két decijéből, a mérgező rézelejéből.
A kormánykoalíció már megszavazta a javaslatot, és várhatóan a parlament is így fog tenni.
70 százalékkal több adót szedne be a kormány az egészségre kockázatot jelentő élelmiszerek után.
Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak: véleménye szerint bizonyos párlatokra - például a pálinkára - vonatkozó adószabályok a helyi termékeknek kedveznek, amivel Magyarország megsérti az erre vonatkozó uniós irányelvet - írja az MTI. Ha a kormány a következő két hónapban nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.
Újabb két ember halt meg a miskolci megyei kórházban a dámóci mérgezések miatt, így négyre emelkedett a halálos áldozatok száma, és még négy beteget ápolnak az intézményben - tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t.
Vasárnap két férfit vettek őrizetbe a Dámócon történt mérgezéssel kapcsolatban. Eddig ketten haltak meg, hatan életveszélyes állapotban kerültek kórházba.
Tíz éve nem volt olyan jó sárgabaracktermés, mint idén - lekvár mellett jut belőle pálinkának is. A szeszfőzdés nem szívesen áll szóba a gyümölcsös gazdával 200 liter cefre alatt – írja a Délmagyarország.
A pálinkát, Magyarország nemzeti italát, öt földrész 76 országába szállítják a kereskedők - büszkélkedett a földművelésügyi miniszter kedden Budapesten, a Pálinka országkóstoló eredményhirdetésén.
Cefrézés, magozás, feldolgozás, lepárlás. Jól ismert fogalmak kedvenc szeszes italunkkal kapcsolatban. De azt vajon tudjuk-e, hogyan írjuk le a pálinka szót szóösszetételekben? Főleg, ha az az üveg címkéjén is szerepel...
18 képzett érzékszervi bíráló egyöntetű szakmai döntése volt, hogy a Panyolai Szilvórium Zrt. terméke érzékszervileg hibás, élvezhetetlen - írja a Nébih honlapján, hozzátéve: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal visszautasítja az érintett cég közleményében foglaltakat, amely megkérdőjelezi a hatósági érzékszervi vizsgálat hitelességét. A NÉBIH akkreditált laboratóriumában, mint minden esetben, így a cég 0,5 literes kiszerelésű Szatmári ágyas szilvapálinka tételénél is az érzékszervi vizsgálatokra vonatkozó szabvány szerint jártak el a szakemberek- szögezik le.