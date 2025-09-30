Egyre közelebb a kormányzati leállás az Egyesült Államokban

kongresszus;Egyesült Államok;Donald Trump;kormányzati leállás;JD Vance;

Legutoljára ilyen helyzet Donald Trump előző ciklusában fordult elő.

Nem született megállapodás a republikánus és a demokrata párt között azon az egyeztetésen, amelynek célja a kormányzati leállás elkerülése volt – írja a Reuters.

Ha nem sikerül időben megállapodásra jutni, már szerdán bizonyos területeken leállás következhet. A tárgyalás után mindkét fél azt emelte ki, hogy a másik oldal felelős a helyzetért, ha a Kongresszus a kedd éjfélkor lejáró határidő után nem hosszabbítja meg a kormány működésének finanszírozását. „Úgy gondolom, kormányzati leállás felé tartunk” - fogalmazott J. D. Vance alelnök. A demokraták a határidő kitolását az egészségügyi kedvezmények meghosszabbításához kötnék, míg Donald Trump republikánus szövetségesei azt képviselik, hogy a költségvetés és az egészségügy kérdéseit külön folyamatban kell tárgyalni.

Chuck Schumer, a szenátusi demokrata frakció vezetője közölte, hogy a két tábor álláspontja között jelentős nézeteltérések vannak. Amennyiben a Kongresszus nem hoz döntést, több ezer szövetségi alkalmazottat küldhetnek kényszerszabadságra – az űrkutatási hivataltól a nemzeti parkokig –, és számos szolgáltatás akadozhat. A szövetségi bíróságok működése is szünetelhet, a kisvállalkozásoknak szánt támogatások kifizetése pedig késhet. Az elmúlt években a hasonló költségvetési válsághelyzetek rendszeresen visszatértek Washingtonban, és sokszor csak az utolsó pillanatban oldódtak meg. Donald Trump azonban azzal, hogy nem hajlandó figyelembe venni a Kongresszus által már elfogadott kiadási törvényeket, újabb bizonytalanságot okozott.

Trump nem hagyta jóvá több milliárd dollár elköltését, amelyet a Kongresszus korábban megszavazott, és kilátásba helyezte a szövetségi munkaerő további csökkentését arra az esetre, ha a törvényhozás lehetővé teszi a kormány leállását. Egyelőre csupán néhány ügynökség tett közzé részletes forgatókönyvet a leállásra. A Fehér Ház hétfő este elnöki rendeletben hosszabbította meg több mint húsz szövetségi tanácsadó testület működését 2027-ig. Továbbra sem világos azonban, hogyan jutnak forráshoz ezek a bizottságok – amelyek a kereskedelemtől a nemzetbiztonságig számos területen segítik az elnök munkáját – a leállás miatti bizonytalanság közepette.

A viták középpontjában 1700 milliárd dollárnyi úgynevezett „diszkrecionális” kiadás áll, amely a szövetségi hivatalok működését finanszírozza. Ez a teljes, 7 ezer milliárd dolláros költségvetés mintegy egynegyedét jelenti. A fennmaradó rész egészségügyi és nyugdíjprogramokra, valamint a jelenleg 37 500 milliárd dollárra nőtt államadósság kamatterheinek fedezésére megy el.

A találkozó előtt a demokraták olyan javaslattal álltak elő, amely további 7–10 napra biztosította volna a jelenlegi finanszírozást, időt nyerve egy hosszabb távú kompromisszumhoz. Ez azonban rövidebb volt a republikánusok által támogatott határidőnél, amely november 21-ig terjesztette volna ki finanszírozást.

Schumer a Capitoliumba visszatérve újságíróknak kijelentette, hogy nem fogad el a republikánusokénál rövidebb finanszírozási javaslatot. A republikánus szenátusi vezető, John Thune ezzel párhuzamosan keddre szavazást írt ki a republikánus javaslatról, amelyet a szenátus korábban már elutasított.

1981 óta tizennégy részleges kormányzati leállás történt, amelyek többsége mindössze néhány napig tartott. A legutóbbi, 2018–2019-ben 35 napig húzódott, ami a leghosszabb volt, Trump első elnöki ciklusában, a bevándorláspolitikai viták miatt. Ezúttal az egészségügyi kérdések állnak a középpontban: mintegy 24 millió amerikai költségei emelkednének, ha a Kongresszus nem hosszabbítaná meg az év végén kifutó adókedvezményeket az Obamacare keretében.