Dobrev Klára: Már sokan jelentkeztek a DK nyomravezetői felhívására

választás;gyermekvédelem;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Szőlő utca;

2025-09-30 14:17:00 CEST

A közeljövőben már nyilvánosságra tudják majd hozni értesüléseket.

Már sokan jelentkeztek információkkal a Demokratikus Koalíció Szőlő utcai üggyel kapcsolatos nyomravezetői felhívására; jelenleg a kapcsolatfelvétel, a közlések kontrollja zajlik. A közeljövőben nyilvánosságra tudnak majd hozni értesüléseket - mondta el Dobrev Klára a Népszava választási podcastje, az X26 induló adásában.

Emlékezetes: a DK fejenként 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, kik a Szőlő utcai botrányban érintett politikusok.

A DK elnöke hangsúlyozta: a Demokratikus Koalíció a kormány dühödt hárításai ellenére is folytatni fogja vizsgálódását a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, Juhász Péter Pál körül kirobbant, súlyos gyermekvédelmi visszaélések hátterében álló felelősök felderítése ügyében.

Az adásban Dobrev Klára beszélt a DK szeptember 27-én meghirdetett 150 pontos programjának főbb elemeiről is. A jelenlegi helyzet, az ország egyre szétesőbb működésének, a számtalan szociális igazságtalanságnak a kezelése, megszüntetése erős államot követel, amely a bevételek ésszerű átcsoportosításával, új adópolitikával, a juttatások igazságosabb rendszerével, a közszolgáltatások javításával el tudja indítani az országot egy korszerű jóléti állam irányába. Dobrev Klára kiemelte, ehhez a Demokratikus Koalíció határozott baloldali elkötelezettséggel, szemlélettel kíván hozzájárulni. Hangsúlyozta, az ország fejlődése számára nélkülözhetetlen változásokat csak a demokratikus erők koalíciós kormányzása révén lehet megvalósítani.

Az interjú szerda reggel tekinthető meg a Népszava YouTube-csatornáján.