Dobrev Klára: Már sokan jelentkeztek a DK nyomravezetői felhívására

Már sokan jelentkeztek információkkal a Demokratikus Koalíció Szőlő utcai üggyel kapcsolatos nyomravezetői felhívására; jelenleg a kapcsolatfelvétel, a közlések kontrollja zajlik. A közeljövőben nyilvánosságra tudnak majd hozni értesüléseket - mondta el Dobrev Klára a Népszava választási podcastje, az X26 induló adásában.
Emlékezetes: a DK fejenként 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, kik a Szőlő utcai botrányban érintett politikusok.Dobrev Klára 5-5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Budapesti Javítóintézet körüli pedofilbotrányban állítólag érintett két politikus
A DK elnöke hangsúlyozta: a Demokratikus Koalíció a kormány dühödt hárításai ellenére is folytatni fogja vizsgálódását a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, Juhász Péter Pál körül kirobbant, súlyos gyermekvédelmi visszaélések hátterében álló felelősök felderítése ügyében.„Ne hallgassatok tovább! Lépjetek elő!” – Nyílt levelet írt sorstársainak Pop Mert, a bicskei pedofilügy áldozata
Az adásban Dobrev Klára beszélt a DK szeptember 27-én meghirdetett 150 pontos programjának főbb elemeiről is. A jelenlegi helyzet, az ország egyre szétesőbb működésének, a számtalan szociális igazságtalanságnak a kezelése, megszüntetése erős államot követel, amely a bevételek ésszerű átcsoportosításával, új adópolitikával, a juttatások igazságosabb rendszerével, a közszolgáltatások javításával el tudja indítani az országot egy korszerű jóléti állam irányába. Dobrev Klára kiemelte, ehhez a Demokratikus Koalíció határozott baloldali elkötelezettséggel, szemlélettel kíván hozzájárulni. Hangsúlyozta, az ország fejlődése számára nélkülözhetetlen változásokat csak a demokratikus erők koalíciós kormányzása révén lehet megvalósítani.Emelkedő bérek és nyugdíjak, progresszív szja, erős szakszervezetek és sztrájkjog, ingyenes első diploma – Programjának újabb pontjait ismertette a Demokratikus Koalíció
Az interjú szerda reggel tekinthető meg a Népszava YouTube-csatornáján.