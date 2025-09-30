Kósa Lajos: A konzervatív oldalon is előfordul durvaság a viták során

Kósa Lajos;agresszió;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-09-30 14:21:00 CEST

Szerinte fontos megtanulni tisztelni a politikai vetélytársakat, még akkor is, ha nincs egyetértés.

A legdurvább erőszakos cselekmények nem azzal kezdődnek, hogy valaki a végén előveszi a sörétes puskát és lövöldözni kezd – jelentette ki a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló, a honvédelmi és rendészeti bizottság által benyújtott országgyűlési határozati javaslat általános, keddi vitájában a testület fideszes elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a bizottság által elfogadott szöveg felszólítja a közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak a közbiztonságot veszélyeztető, a párbeszédet ellehetetlenítő megnyilvánulásoktól. A javaslat felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedéseket a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklésére. Ennek részeként vizsgálja felül a fegyvertartás és fegyverviselés szabályait, és szükség esetén szigorítsa azokat – utalva a Tisza Párt politikusának, Ruszin-Szendi Romulusznak az esetére, aki korábban lőfegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.

Kósa Lajos hangsúlyozta, hogy a folyamat verbális támadásokkal kezdődik, amikor valaki dehumanizálja politikai ellenfelét vagy más nézeteket vallókat, majd agresszívan lép fel az újságírókkal szemben. Végül egy ilyen légkörben történhet meg, hogy valaki megpróbálja lelőni a szlovák miniszterelnököt, mert nem ért egyet a politikájával – tette hozzá.

A politikus később - némiképp önkritikusan - úgy fogalmazott: „nagyon helyes, hogyha egyébként úgy általában is megfogalmazzuk ezt, de adott esetben magunkra nézve is kötelezőnek fogadjuk el, és próbáljuk meg érvényesíteni. Mert senki sem ártatlan a politikai vita hevében, teljesen nyilvánvaló, hogy a konzervatív oldalon is előfordul az a jelenség, amiről itt beszélek.”

Kósa Lajos szerint fontos megtanulni tisztelni a politikai vetélytársakat, még akkor is, ha nincs egyetértés. Határozott vitára szükség van, de kerülni kell a durvaságokat, és emlékeztetni kell magunkat a tiszteletadásra. Úgy fogalmazott: az egykor „európai keretnek” nevezett kifinomultság, műveltség, udvariasság és méltányosság háttérbe szorult.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyére utalva Kósa Lajos azt mondta, hogy saját választói gyűlésén vett részt, ami önmagában agresszivitást sugall. „Ezek szerint a Tiszánál olyan a hangulat, hogy jobb, ha a tiszás előadónak is oldalfegyver van a keze ügyében? Hogy kell ezt elképzelni? Az ember őszintén kérdezi meg: mi a terv? Valaki bekérdez, aztán belelő a plafonba, vagy lelövi az illetőt, mert nem értünk egyet a saját rendezvényén?” – sorolta kérdéseit, majd úgy fogalmazott: ez nyilvánvaló képtelenség.