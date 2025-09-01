önkormányzat;elővásárlási jog;rendelet;lakcím;Rajka;ingatlanvásárlás;szlovákok;önazonossági törvény;

2025-09-01 16:46:00 CEST

Rajkán másfél millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni, de a bejelentkezés is többszázezres tétel

Az úgynevezett önazonossági törvény alkalmazásának újabb kirívó példájaként a szlovák határhoz közeli település így rettentené el a szlovák nemzetiségűeket, akik már döntő többségben élnek ott.