Rajkán másfél millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni, de a bejelentkezés is többszázezres tétel

Október 1-jétől Rakja is feltételekhez köti a betelepülést. Aki ingatlant szeretne vásárolni, 1,5 millió forintot kell fizessen az önkormányzat részére, de a lakcímlétesítésnek is magas a tarifája: olyan ingatlanban való lakcímlétesítés esetén, amelynek tulajdonosa nem Rajkán lakik, 500 ezer forint, amennyiben az ingatlan tulajdonosa Rajkán lakik, 300 ezer forint – írja a 24.hu a nemrég elfogadott helyi rendelet alapján. Megjegyezték, utóbbi két tétel kiváltható ugyanebben az értékben tett közérdekű kötelezettségvállalással is.
Az egy hónap múlva hatályos jogszabály ingatlanvásárlási és lakcím létesítési feltételkét szabja a büntetlen előéletet is, aki pedig korábban külföldi lakóhellyel rendelkezett, köteles azt 60 napon belül megszüntetni. A helyi rendelet hosszadalmasan magyarázza a célokat: „Rajka település helyi önazonosságának, hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzése, valamint a betelepülés olyan szabályozása, amely biztosítja a közösség kohézióját". További cél még a tömeges, spekulatív és beruházási célú ingatlanvásárlások megakadályozása, a település karakterének megőrzése, egyúttal fellépés a település nem kívánt társadalmi fejlődésével szemben.
Valójában az előírások mögött a 24.hu szerint az állhat, hogy a magyar-szlovák-osztrák határon fekvő településen nagyon gyorsan nő a lakosságszám, és mára az ott élők 70–80 százaléka szlovák nemzetiségű. A képviselő-testület által elfogadott rendelet szerint elővásárlási jogot biztosítanak sorrendben az az önkormányzatnak, az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosának és a Rajkán már ingatlantulajdonnal rendelkezőknek.