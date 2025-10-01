Abonyban korlátoznák, hogy mennyien költözhetnek be egy lakásba

Abony;önazonossági törvény;

Az abonyi önkormányzat is kidolgozta saját, „helyi önazonosság védelméről” szóló koncepcióját. Beköltözési pénz mellett meghatároznák az „egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyságot” is.

Az abonyi önkormányzata azt tervezi, hogy a helyi önazonosság védelmére hivatkozva „mértékletes betelepülési hozzájárulás” megfizetésére kötelezi a beköltözni vágyókat. Sőt, még azt is korlátoznák, hogy egy ingatlanban mennyien lakhatnak – derül ki a városvezetés keddi Facebook-posztjából.

Azt írták, „a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság”. Az önkormányzat emellett elővásárlási jogot biztosítana az eladó ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosai és az Abonyban ingatlantulajdonnal rendelkezők számára, valamint kiskorú esetében az óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást is kellene a lakcímlétesítéshez.

A képviselő-testület egyelőre nem közölte, hogy mekkora összeget jelent a már említett „mértékletes” beköltözési pénz. Az eddig beérkezett lakossági észrevételek között szerepelt többek között a közbiztonsági szempontok erősebb érvényesítése, a munkahely és iskolai végzettség figyelembevétele is. Pető Zsolt polgármester szerint „a rendelet célja nem az elzárkózás, hanem közösségünk értékeinek, rendjének és identitásának megőrzése”.

Alkotmánybírósági eljárások sora indulhat meg, a gyerekek iskoláztatása is veszélybe kerülhet, miután a rasszista, szegényellenes attitűd alkalmazását áttolta a kormány a települési önkormányzatokra – mondta lapunknak nemrégiben a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke. Meleg Sándor emlékeztetett arra, hogy Navracsics Tibor minisztériuma által előterjesztett, a helyi önazonosság védelméről szóló, júliusban életbe lépett törvény alapján az önkormányzatok megválogathatják, kiket engednek be az adott közösségbe, és kiket nem.

A jogszabály elvileg a település saját kultúrájának védelme, illetve az agglomerációs betelepülés megfékezése érdekében született, a szakember szerint azonban rendkívül káros és diszkriminatív, kiszorítja a romákat és a szegénységben élőket. Navracsics Tibor önkormányzati és területfejlesztési miniszter korábban visszautasította a kritikát, hogy az általa beterjesztett önazonossági törvény hátrányosan érintené a roma közösségeket. Ennek ellenére törvény visszavonását követelte több felszólaló, közöttük Karácsony Gergely főpolgármester is a Roma Büszkeség Napján a múlt héten.

Saját hatáskörben már több helyhatóság is élt a jogszabály adta lehetőséggel. Taktaharkányban középfokú végzettséghez kötötték az ingatlanvásárlást és a lakcímlétesítést, Kiskunhalason pedig a polgármester vetette fel, hogy a büntetett előéletű személyek kizárását is szabályozzák, de Sátoraljaújhely is ilyen önkormányzati rendeletet dolgozott ki a képviselő-testület. A pilisi önkormányzat arról döntött, hogy nem létesíthetnek lakcímet, akik nem értik és nem beszélik a magyar nyelvet, de a munkakerülők előtt is zárva lesz a város kapuja. Rajkán eközben immár másfél millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni, de a bejelentkezés is több százezres tétel lett.