Karácsony Gergely: Nem az a vita, hogy ki Zsolt bácsi, hanem, hogy az állam nem végzi el legalapvetőbb feladatait sem

Orbán-kormány;Európai Bizottság;Karácsony Gergely;Budapest Pride;magyar állam;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-02 12:27:00 CEST

„A magyar gyermekvédelem romokban, a magyar szociális ellátórendszer romokban."

Egy nagyon rossz vita kezdett erről kialakulni – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester az Euronewsnak adott, csütörtökön közzétett interjújában a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetnél pedofilügyként kirobbant gyermekvédelmi botrányról. Szerinte az ellenzék is ludas abban, hogy „benne van ebben a spirálban, ami felhergeli a szavazókat a választás előtt”, és mindenki azt a kérdést teszi fel, ki az a Zsolt bácsi, miközben nem tudjuk, hogy létezett-e egyáltalán. – Ez egy óriási felkiáltójel, hogy az állam nem végzi el a legalapvetőbb feladatait sem azokban a szolgáltatásokban, amiért fönntartjuk az államot – emelte ki.

Budapest vezetője sorolta: „A magyar gyermekvédelem romokban, a magyar szociális ellátórendszer romokban. Az államnak az a képessége, hogy rászorulókon segítsen, az el lett felejtve, és az állam egy hatalmi-gazdasági gépezetté vált. Úgy csinálnak, mintha púp lenne a hátukon a gyermekvédelem, amivel foglalkozni kell, ahelyett, hogy vennének még egy repteret valahol." Szerinte a Szőlő utcai ügye a jéghegy csúcsa, és akkor tudják jól használni, ha a jéghegy egészéről is beszélnek. – De a csúcs is kivizsgálásra szorul, nem lehetséges, hogy az ilyen egészen gyomorforgató bűncselekmények láthatatlanul maradnak. És kiprovokálják a politikai rágalmazásokat, amelyek a hitem szerint, vagy a reményeim szerint megalapozatlanok. De nem az a vita, hogy ki volt Zsolt bácsi. Az a vita, hogy hogyan működik a magyar állam, és képes-e ellátni a legalapvetőbb feladatait a gyermekvédelem területén – hangsúlyozta Karácsony.

A főpolgármester kitért arra, hogy a kormány részéről zajló forráselvonások ügyében megszakadtak a tárgyalások, miközben a város működése az Állami Számvevőszék jelentése szerint veszélyben van. Ugyanakkor nem tagadta, hogy az uniós források kapcsán elindult valami. Korábban a fővárosnak járó 300 milliárd forintnyi uniós forrás egészét zárolta a kormány, a nyár óta történt előrelépés, két projektre – biciklisztráda, villamosbeszerzés – is támogatási szerződést kötöttek 56 milliárd forint értékben. Beszélt még a kormány szégyenteljes ukránellenes kampányáról. – Nemzeti érdek az ukrán csatlakozás, és a kárpátaljai magyarság is egyöntetűen kéri ezt – jelentette ki, és szerint a kormánypropaganda azért fordult Ukrajna és az uniós terveik ellen, mert elfogytak az ellenségképek.

Karácsony Gergely az interjúban az Európai Bizottságot és elnökét, Ursula von der Leyent is bírálta, mondván politikai okokból késlekedhetnek a Budapest Pride, pontosabban annak kormányzati betiltása, az úgynevezett Pride-törvény ügyében. – Ebben a társadalomban van egy mély elkötelezettség az alapvető emberi jogok érvényesítésére. És amikor a kormány ezekkel szembe megy, akkor egy nagyon erős, de nagyon békés társadalommal találja magát szembe. Én ebből azt a nemzetközi figyelmet, amit ez hozott, próbálom kihasználni. A bizottság elnökével például még soha nem sikerült találkoznom. A Budapest Pride kellett hozzá, hogy el tudjam mondani neki, hogy a következő hétéves uniós költségvetés egy nagyon rossz irány – tette hozzá.