Kötelező maszkot viselni a debreceni kórházakban

2025-10-02 13:58:00 CEST

A rendelkezés visszavonásáig.

Csütörtöktől a rendelkezés visszavonásáig kötelező a maszkviselés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) mindhárom kampuszán, vagyis a Nagyerdei, a Kenézy Gyula és a berettyóújfalui Gróf Tisza István kampuszokon – tudatta az egyetem az MTI-vel.

Az intézmény közleményében kiemeli, hogy a Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében vezette be a maszkviselést, járványügyi megelőző intézkedésként, így valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Emellett mindhárom kampusz sürgősségi betegfelvételi helyein kötelező a pre-triázs üzemeltetése is, azaz a páciensek előszűrése.

A DEKK vezetősége a betegek és a hozzátartozók türelmét és megértését kéri.