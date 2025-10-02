Pedofília miatt kizárt pap hozott létre „csendes szobát” a Szőlő utcai javítóintézetben, pont a letartóztatott intézményvezető kinevezése után

pedofil pap;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-02 19:07:00 CEST

Az intézmény honlapján azóta sem történt változás.

Egy pedofília miatt kizárt pap a 2025 májusban őrizetbe vett javítóintézeti igazgató, Juhász Péter Pál kinevezését követően indította el a Budapesti Javítóintézetben a csendes szoba programot, amelynek célja az volt, hogy segítse a fiatalokat a világról és önmagukról alkotott képük pozitív irányú formálásában – írja a Magyar Narancs.

A lap emlékeztetett arra, hogy a PPKE-BTK korábbi egyetemi lelkészét, Szűcs Balázst 2016-ban a Vatikán végleg eltiltotta a papi szolgálattól az általa elkövetett szexuális visszaélések miatt.

„A délutáni órarend részét képező bibliai ismeretek foglalkozásain túl, 2012 májusában indítottuk a csendes szoba programunkat, ami a növendékek hitéletébe hozott új szint. A foglalkozások helyszíne a nevelőotthon első emeletén kialakított és felújított szoba. A csendes szobát Szűcs Balázs atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) lelkésze és Nagy Anna Mária irodalomtanár vezeti, fiatal segítők közreműködésével” – olvasható a Budapesti Javítóintézet Szőlő utcai telephelyének honlapján cikkünk megjelenése idején is.

Szűcs Balázs foglalkoztatásáról az „Intézményünk jelene és szakmai tevékenysége” menüpontban, a „Hitélet” fejezetben található tájékoztatás. Az ismertető szerint a csendes szoba alkalmai kéthetente zajlottak, három csoportban, alkalmanként 40–45 fiú részvételével. A program önkéntes volt, lehetőséget adott elcsendesedésre, imára és beszélgetésre.

A Szőlő utcai csendes szoba vezetőjét 2000-ben szentelték pappá. Ezt követően hat évig Szentendrén szolgált, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészeként, illetve a II. kerületi pesthidegkúti Ófalu plébánián teljesített szolgálatot 2013. augusztus 1. és 2015. augusztus 31. között. Az adat a közösség honlapján jelenleg is elérhető. Az ottani információk szerint a PPKE-BTK oktatója és lelkésze volt 2006 és 2015 között.

Egyházi pályafutása 2015-ben ért véget, amikor több fiatalkorú ellen elkövetett pedofil cselekmények gyanúja miatt belső vizsgálat indult ellene. A Budapesti Javítóintézetben 2012-től szolgáló pap visszaéléseiről elsőként Pető Attila számolt be az Indexnek 2016 októberében, akkor még név nélkül adott interjúban. Az évek során a hasonló esetek többször megismétlődtek: a már pappá szentelt Szűcs Balázs a szabadban és autójában is közeledett hozzá szexuális módon, összesen öt alkalommal. Bár 2003-ban, 16 évesen beszámolt minderről egyházi vezetőknek, nem történt következmény.

Pető Attila 2019-ben, immár névvel vállalva, a Partizánnak adott interjúban beszélt megpróbáltatásairól, és ekkor már ki is mondta a pap nevét, jelezve, hogy Szűcs Balázsról van szó, aki a PPKE-BTK egyetemi lelkészeként és a főegyházmegye papjaként működött.