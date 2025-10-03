Azonosították a manchesteri zsinagóga elleni merénylet elkövetőjét

merénylet;gázolás;Manchester;késelés;zsinagóga;Egyesült Királyság;

2025-10-03 06:23:00 CEST

A nyomozók szerint a támadást egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár hajtotta végre. Három embert őrizetbe vettek.

Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy

a támadást egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján „nem volt működőképes”.

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy

eddig három embert, két férfit és egy nőt vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte. A harmadik akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót – közölte további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.