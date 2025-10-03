Bevásárolná magát a 4iG a Kapu Tibort űrbe reptető Axiom Space-be

Jászai Gellért;Kapu Tibor;Axiom Space;

2025-10-03 11:53:00 CEST

Százmillió dollár tőkebefektetés lehetőségét vizsgálja Jászai Gellért vállalata.

A 4iG Csoport 100 millió dollár tőkét fektethet az amerikai Axiom Space vállalatba, a felek további 100 millió dollár értékű projekt keretében föld körüli adatközpont (ODC) fejlesztését tervezik, az erről szóló előzetes, nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírták - közölte a 4iG Csoport az MTI-vel pénteken.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője. A megállapodást a 4iG Space and Defence (4iG SDT) írta alá az amerikai vállalattal. A 4iG SDT a 4iG Csoport tagjaként működő magyar vállalat, amely a védelmi és űripari technológiák kutatás-fejlesztésére, rendszerintegrációjára és nemzetközi piaci hasznosítására szakosodott. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött - közölte a 4iG.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi megállapodás magában foglalja a két vállalat potenciális együttműködését az első európai Föld körüli adatközpont (Orbital Data Center - ODC) programban, valamint a 4iG SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piacteréhez.

Az ODC-program célja egy olyan új generációs adatközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségű adat közvetlen feldolgozását és tárolását.

Az Axiom Space volt az a társaság, mely nemrég az űrbe juttatta Kapu Tibort.