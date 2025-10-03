Kocsis Máté visszaszólt Juhász Péternek, aki azt üzente neki, hogy kapja be

Kocsis Máté;Juhász Péter;

2025-10-03 18:26:00 CEST

„Ne mártírkodj!” – írta Facebook-posztjában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Juhász Péter egy trágár üzenetet címzett nekem, nyilván azért, mert ő lesz a »megbékélés« rendezvény egyik arca” – közölte Kocsis Máté péntek délután a Facebook-oldalán, nyilvánvaló célzásként arra, hogy az influenszer, az Együtt volt elnöke a többi között a Népszavában azt üzente neki, hogy kapja be.

Mint ismert, Juhász Pétert pénteken hallgatták ki tanúként a szőlő utcai javítóintézet, vagyis a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban tett megnyilvánulásai miatt. „Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz? Szóval ne mártírkodj!” – írta posztjában erről a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Hozzátette: „Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt. Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt, konkrét informátorod is van egy súlyos pedofilügyben”. Kocsis Máté megjegyezte, hogy a hatóságok kötelesek kivizsgálni egy ilyen bűnügyet, ezért hallgatták meg őt, mint az ügy legfontosabb tanúját, „megpróbálják beszerezni „az állítólagos” bizonyítékokat.

A fideszes politikus felemlegette azt is, hogy Juhász Péter nem tett magától feljelentést az ügyben. „Azt már csak külön jegyzem, jegyeztem meg, hogy szerintem te pontosan tisztában vagy azzal, hogy ez csak álhír, amit ti találtátok ki Látó Jánossal. Ha mégsem így van, akkor nagyon remélem minden bizonyítékot odaadtál ma az ügyészeknek!” – üzente Juhász Péternek.

Lapunkban is megírtuk, Juhász Péter nemrég egy telefonhívást tett közzé, ezen egy hitoktatóként bemutatott ember beszél arról, hogy évekkel ezelőtt Ózdon tartott előadást, aminek a végén Ózd környékén lévő gyermekotthon lakói meséltek neki arról, hogy a fiúkat gyakran felkereste egy férfi, akit tévénézés közben a hangja alapján felismertek a gyerekek, és Zsolt bácsiként nevezték meg. Bár ezzel kapcsolatban semmilyen bizonyíték nem került elő, elindult a találgatás, ki lehet a megnevezett személy, ám ennek nincs köze Juhász Péter Pálhoz, a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelem miatt letartóztatott volt vezetőjéhez.

„Minden oké” – írta közösségi oldalára és később videónk alá Juhász Péter, miután a volt politikustól ügyészségi nyomozók csütörtök reggel elvitték a telefonját és a számítógépét. Egy nappal korábban éppen lapunk Törésvonal című műsorában kérdeztük arról, keresték-e már a hatóságok. Azt válaszolta, miért keresnék, hiszen senkit, soha, semmilyen módon nem rágalmazott. „Ezek ilyen blődségek, ezek a propaganda állításai, beleböfögik a nyilvánosságba, de valóságalapja nincs, ezt ők is tudják” – mondta.

Miután az ügyészség nyomozói elmentek tőle, azt írta, panasszal élt az eljárással kapcsolatban, mert amikor megkérdezte, hogy mi alapján jöttek hozzá, mi köti össze a Szőlő utcai ügyet és a videójában hallható felvételt, akkor azt mondták, hogy mindkét ügyben magas rangú politikusok lehetnek érintettek.

A Központi Nyomozó Főügyészség délelőtt közleményt adott ki az ügyben. A tájékoztatás szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikustól, Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról.

Az ügyben az Orbán-kormány megtorlást ígért. Kocsis Máté korábban azt állította, hogy Juhász Péter aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában, de mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül, továbbá drogosnak nevezte. A Fidesz frakcióvezetője azt is hozzátette: Juhásznál nem szabad megállni, „az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat”. Juhász Péter lapunk érdeklődésére erre válaszul azt mondta:

„Felszólítom Kocsis Mátét, hogy ne rágalmazzon, illetve azt üzenem neki, hogy kapja be!”

Mint aztán kiderült, mára rendelték be tanúként Juhászt.