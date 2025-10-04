„Neveket akartok hallani!” – Négy év csend után újra jelentkezett Az ördög ügyvédje

politika;Magyarország;közélet;Facebook-bejegyzés;Az ördög ügyvédje;

2025-10-04 12:54:00 CEST

Így, kérdőjel helyett felkiáltójellel.

Négy év csend után egy elég rejtélyes, alighanem a Budapesti Javítóintézet körüli botrányra célzó üzenettel szombaton kvázi visszatért a közéletbe Az ördög ügyvédje. „Neveket akartok hallani!” – áll kérdőjel helyett felkiáltójellel a mindössze három szóból álló új Facebook-posztban, amely hosszú hatásszünet után jelent meg a Borkai Zsolt orgiájának leleplezésével hírhedtté vált fantom Facebook-oldalán szombat délelőtt.10 óra 23 perckor.

Legutóbbi, 2021. december 28-i Facebook-posztjában Az ördög ügyvédje még Varga Judit akkori igazságügyi miniszternek üzent, azt ígérve, hogy hogy nem fognak titokban maradni a Schadl-Völner-ügy őt érintő részletei, a 2022. áprilisi parlamenti választásig pedig újra aktivizálni fogja magát. Ebből semmi nem lett. Új bejegyzését az Index vette észre.

Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet egykori igazgatóját, a láthatóan kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le a többi között emberkereskedelem gyanúja miatt.Szeptember elején aztán Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta, hogy a szakmán belül két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védhették a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő vezetőjét, az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak pedig lányokat vittek szexuális szolgáltatások nyújtására. (Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról Kuslits Gábor, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált.) Ez nőtte ki magát a bizonyíték nélküli szóbeszéd szintjén a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó.