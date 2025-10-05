Kívülről támogatott egypárti kormányt akar alakítani a cseh parlamenti választáson győztes Andrej Babiš

Csehország;kormányalakítás;parlamenti választás;Andrej Babis;

2025-10-05 09:54:00 CEST

Ez a politikai karrierje csúcsa – mondta.

A csehországi választáson győzelmet arató jobboldali populista párt, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetője, Andrej Babiš az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok (MOTO) párttal kíván tárgyalni.

Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában - szögezte le a 2017 és 2021 közötti mandátuma után visszatérő politikus. Megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a prágai kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről, egy kérdésre pedig jelezte, hogy Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy „a migrációs paktumot” az új kabinet első ülésén el akarja utasítani.

Az ellenzéki pártelnök történelmi sikernek minősítette az ANO választási eredményét, kijelentette, hogy politikai karrierjének ez az abszolút csúcsa.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormánypártok oldal vereségét, és gratulált Andrej Babišnak a választási győzelemhez. A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon a szélsőséges és populista erők győztek. – A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük – szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.

A hétvégi csehországi képviselőházi választáson egyébként nemcsak a parlamenti mandátumokról, hanem a pártok állami támogatásáról is döntöttek .

A hatályos törvények szerint a cseh állam az idén 545 millió koronát (mintegy 8,7 milliárd forint), a négy évvel korábbinál 30 millióval többet fizet ki pártoknak, amelyek a voksolás eredménye alapján legalább 1,5 százalékot szereztek. Állami támogatásra az idén a parlamenti alsóházba bejutott hat tömörülésen kívül még a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) szövetség is jogosult, amely megkapta a szavazatok 4,3 százalékát. A többi párt eredménye másfél százalékon aluli volt.

Az idén a megszerzett voksokért a legnagyobb összeget, mintegy 194 millió koronát a győztes ANO kapja, négy éve Andrej Babiš mozgalma 145,8 millió koronával gazdagította kasszáját. A három kormánypártot tömörítő Spolu (Együtt) koalíció most 131,3 millió koronára jogosult, négy éve ez az összeg 149,4 millió koronát tett ki. A parlamentbe bejutott pártokon kívül a 4,3 százalékos támogatást szerzett Stacilo! szövetség a következő négy évben évi 8,6 millió koronára lesz jogosult.

A képviselőházi választásokon legalább 1,5 százalékot szerző párt minden szavazatért 100 koronát kap az államtól. Ez például 65 százalékos választói részvétel esetén nagyjából 80 ezer korona. A három százalékot és többet megszerző párt az előbbi támogatások mellett még további évi hatmillió koronás állami támogatással számolhat. Három százalékon felül öt százalékig minden 0,1 százalékért további 200 ezer korona jár, az ilyen pártok tehát akár évi tízmillió koronához is juthatnak.

A parlamentbe bejutott, azaz legalább öt százalékot szerzett pártok minden képviselőért és szenátorért 900 ezer koronát kapnak évente, a regionális képviselőkért 250 ezer korona jár. A győztes ANO képviselői mandátumaiért ezentúl évente 72 millió koronát fog kapni, eddig ez az összeg 64,8 millió korona volt.

A parlamentbe jutott pártok így már alapösszegként évi tízmillió koronára tesznek szert, és ehhez még a képviselői fejpénz is hozzáadódik.

A támogatási törvényt az idén még módosították, ez alapján például a kettős koalíciók támogatása egészen a megnyert szavazatok 8 százalékáig emelkedhet, a háromtagúaké pedig 11 százalékig. A mostani választásokon induló egyetlen beismert koalíció, a hárompárti Spolu (Együtt) így évente akár 22 millió koronás alaptámogatást is kaphat.

A tavalyi évben a cseh pártok és mozgalmak állami támogatása meghaladta a félmilliárd koronát.