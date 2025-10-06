Magas adó az e-cigire

Elképesztő magas díjakkal tenné lehetetlenné a kormány az e-cigarettát: az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelettervezete igen csak megdrágítaná az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalának díját - írja a Világgazdaság.