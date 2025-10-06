Noha a hagyományos dohányzás globálisan visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent a WHO szerint.
A cégeknek 30 napjuk van arra, hogy leálljanak a termeléssel és a forgalmazással.
Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását okozzák, bizonyítva ezzel, hogy az nem a hagyományos cigaretta egészséges alternatívája.
Első amerikai államként betiltotta az aromákkal ízesített elektromos cigarettákat Michigan. A natúr e-cigaretták továbbra is engedélyezettek maradnak.
A súlyos légúti panaszokkal kórházba került mintegy 50 ember megbetegedését az orvosok szerint e-cigarettázás okozhatta.
Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi következményei lehetnek, mint az korábban gondolták - állítják amerikai kutatók, akik szerint az e-cigarettázás rákkal kapcsolatba hozható genetikai változásokat indíthat el.
Ezreket evakuáltak az essexi Stansted repülőtéren pénteken tűzriadó miatt - számol be az esetről a Hiradó.hu
Elképesztő magas díjakkal tenné lehetetlenné a kormány az e-cigarettát: az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelettervezete igen csak megdrágítaná az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalának díját - írja a Világgazdaság.
Az elektromos cigaretta párájában lévő anyagok súlyosan károsíthatják a tüdőt - figyelmeztetnek brit szakemberek.
Hatályba lép május 20-án az elektronikus cigaretta használatát korlátozó szabályozás, nem lehet majd e-cigarettát használni a közforgalmú intézményekben, közösségi közlekedési eszközökön, munkahelyeken, valamint közterületnek minősülő helyeken, például aluljárókban, játszótereken és azok ötméteres körzetében. A szabályt megsértők bírsága húszezertől ötvenezer forintig terjedhet - közölte az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala.