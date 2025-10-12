Félelem helyett a tudás – Könyv jelenik meg Magyarországon a gyerekeket érő szexuális bántalmazás elleni harcról

könyv;gyermekbántalmazás;Gyurkó Szilvia;

2025-10-12 06:55:00 CEST

Leggyakrabban nem ismeretlenek bántalmazzák szexuálisan a gyerekeket, hanem a saját családtagjaik.

„Az erőszak nem mindig szörnyetegek műve. Sokszor átlagos emberek döntenek úgy, hogy átlépik a határt” – írja Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyerekjogi szakértője a Köztünk járnak – A gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásról című könyvében, amely október 29-én jelenik meg az Open Books Kiadó gondozásában. A könyv a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásra irányítja a figyelmet, amely jelenség sokkal közelebb van hozzánk, mint hinnénk. Nem egy „ritka szörnyűség” ugyanis, hanem a valóság.

A gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásról mindenki hallott már, de legtöbben úgy gondolják: „nálunk ilyen nem történhet meg”. A számok azonban mást mutatnak, Európában minden ötödik gyerek érintett valamilyen formában, Magyarországon pedig a társadalmi hallgatás és a tévhitek miatt sokszor teljesen egyedül maradnak azok a gyerekek és családok, akiket bántalmazás ért. A könyv célja, hogy eszközöket adjon az olvasó kezébe, hogy szülőként, pedagógusként, szakemberként vagy akár „csak” felelős felnőttként értse, felismerje és lehetősége legyen megelőzni a bajt.

A gyerekkor életünk végéig tart – a benne szerzett élmények és sebek mindvégig elkísérnek minket. Ezért nem mindegy, hogyan vigyázunk a gyerekekre. Ez a könyv arról szól, hogy a félelem helyett a tudást válasszuk,

a hallgatás helyett a kimondott szavakat, a közöny helyett a cselekvést

– fogalmazott Gyurkó Szilvia, a könyv szerzője, aki lapunknak azt is elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy eloszlassák a szexuális bántalmazás körüli tévhiteket. A mai napig rengetegen gondolják azt, hogy ez csak lányokkal történhet meg, vagy állítják, hogy xy ezt biztosan nem követhette el, hiszen olyan jó tanár, vagy olyan szuper edző. – A szakemberek értő módon legyenek ott a gyerekek körül, hogy amikor ők jelzik, mutatják, vagy a tüneteken keresztül beszélnek arról, hogy valaki elkövetett velük szemben egy szexuális visszaélést, akkor a felnőttek ezt jól tudják értelmezni. Higgyenek nekik, ne söpörjék le az asztalról ezeket az ügyeket azzal, hogy ugyan már, ne találj ki ilyen butaságokat. Ezért is lényeges, hogy minél több szakemberhez eljusson a könyv.

Hozzátette: évek óta formálódott a kötet, és nem titok, hogy az elnöki kegyelmi botrány kirobbanása nagy lökést adott annak, hogy minél előbb be kell fejezni és meg kell jelentetni. – Alapvetően a saját tapasztalataimra, illetve kutatási eredményekre épül a tartalom. Bemutatom az áldozatokat, elkövetőket, a bántalmazási formákat, a bántalmazási tüneteket. Egy fejezet a családok helyzetéről szól, hogy az érintett szülők mit tehetnek, kitérek a közösségek szerepére, illetve a média felelősségére, szerepére is, hogy ezekről az ügyekről hogyan lehet beszélni a nyilvánosságban. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy azok a politikusok, akik előszeretettel beszélnek erről a témáról, vajon meg fogják-e venni és el fogják-e olvasni a könyvet.

Kifejezetten a pedofíliával is részletesen foglalkozik a szerző, ami egy nagyon nehéz téma, rendkívül kevés releváns kutatási adat áll rendelkezésre róla, de még ezekkel a korlátozó tényezőkkel együtt is elég pontosan kirajzolódik az, hogy

a gyerekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések nagyon nagy részét nem pedofilok követik el. Az pedig az offline világban elkövetett bántalmazások több mint 90 százalékára igaz, hogy a gyerek ismeri a bántalmazóját, ez tehát a bizalmi viszonnyal való visszaélés.

A bántalmazó olyan pozícióban van, amiben a gyereknek igazából biztonságban kellene éreznie magát: a tanára, az edzője, a spirituális lelki kísérője, egyházi személy, hozzátartozó vagy olyan kortársak, akikkel bizalmi a kapcsolata. Ami azonban a legborzasztóbb, hogy az esetek 60 százalékában családtag az elkövető.

Gyurkó Szilvia úgy írta meg a könyvet, hogy az egyaránt hasznos legyen szülőknek, szakembereknek, pedagógusoknak, zonban a tapasztalatok szerint a gyermekvédelemben dolgozók számára anyagilag megterhelő megvásárolni egy ilyen könyvet, ezért az alapítvány adománygyűjtő kampányt indított még a megjelenés előtt, hogy ezek a szakemberek ingyenesen hozzájuthassanak a kötethez. „Még nyáron küldtünk egy e-mailt a kapcsolatrendszerünkben, hogy iratkozzanak fel azok, akiknek szükségük van a könyvre, és

mintegy 750-en jelentkeztek be akkor a gyámhivataloktól kezdve a rendőrségen át a gyermekjóléti szolgálatokig, de iskolák, egyéni szakemberek szintén regisztráltak.

De ahogy elkezdődött a kampány, és kicsit láthatóbbá vált a téma, folyamatosan érkeznek újabb kérések, úgyhogy azt gondolom, hogy el fogjuk érni az ezres létszámot. Most az a legfontosabb feladatunk, hogy összegyűjtsünk annyi pénzt, hogy ezeknek a szakembereknek el tudjuk juttatni a könyvet.

Kérdésünkre, hogy vajon ma több bántalmazás történik-e, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, vagy régen is ugyanennyi volt, csak ezek nem kerültek napvilágra, a gyerekjogi szakértő azt válaszolta: a gyerekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak akkora tabu, hogy nagy a latencia is. – Az esetek töredéke derül ki, és még annál is kevesebb esetben indul büntetőeljárás. Amikor 2022-ben bevezették a szexuális bűnelkövetők regiszterét, akkor is azzal próbáltunk érvelni, hogy jó, hogy lesz egy ilyen, csak az a baj, hogy az elkövetők masszív többsége nem kerül be ebbe, hiszen az ügyeik örökre rejtve maradnak. Vagy ha ki is derülnek a környezetük számára, nem indul büntetőeljárás. A jogerős ítélettel elmarasztalt elkövetők száma a töredéke annak, ahány visszaélés történik.

Hozzátette: rengetegen azzal sincsenek tisztában, hogy egyáltalán mi számít erőszaknak, mi az a határátlépés, és ehhez képest hol kezdődik a büntetőeljárások szintje. – Sokkal több gyerek érintett, sokkal több szakember találkozik ezekkel az ügyekkel, mint azt gondolnánk. Amikor pedig ezek a sokszorosan tabu témák elkezdenek felszínre kerülni,

a médiában is megjelennek tényfeltáró cikkek, az mindig csökkenti a latenciát. Azaz feltehetően nem az ügyek száma növekszik, hanem kevesebb marad rejtve.

Ugyanakkor van egy olyan terület, ahol ijesztően növekszik az ügyek száma, ez pedig az online térben elkövetett szexuális visszaélés. Riasztó mértékben terjed a mesterséges intelligencia által készített gyerekpornó, valamint a gyerekek körében a gyerekek által elkövetett visszaélések.