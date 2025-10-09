Az esetet Hadházy Ákos hozta nyilvánosságra, de a recepción megnyugtatták, nincs gond, már működik a berendezés.
Az egészségügyi innováció lehetővé teszi, hogy a felvételek pillanatok alatt a leletezőhöz érkezzenek, ez különösen mobil szűrőállomások esetén lehet hasznos.
Miután a Péterfy baleseti részlegén kitört a botrány, minden ólomköpenyt ellenőrizni fog a központi szerv.
A határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásnak fejlesztése érdekében röntgengépek beszerzéséről döntött a kormány.
A Demokratikus Koalíció azonnali választ vár Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől arra, hogy hol van a Bács-Kiskun megyei kórház három röntgengépe, amelyekért hivatalosan 600 millió forintot fizettek.
Befejeződött a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház röntgeneszköz-állományának korszerűsítése, az eddig használt, tízévesnél idősebb eszközök helyett energiatakarékosabb gépeket szereztek be - közölte az intézmény szerdán.
Röntgenkészülék mutatta ki az ukrán hűtőkamionban elrejtett, 39 millió forint értékű csempészett cigarettát a záhonyi határállomáson.
Vasúti röntgenkészülék segítségével találtak rá kétmillió forint értékű csempészett cigarettára egy tehervonaton Záhonyban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense.