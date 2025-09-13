Magyar Péter szerint már csaknem 110 ezren töltötték le az applikációjut, amely a választási kampány kulcseszköze lesz.
A tudatos szavazatmegosztók száma pedig nagyon alacsony.
A nyílt pályázatra mindössze egy hét alatt jelentkeztek ennyien, a határidő november 20-én jár le.
Az agrárközgazdász elsősorban a makrogazdasági területről jelentkezőket szűrné ki.
Június 7-én 16 órakor jár le a határidő.
A pályázóknak alig másfél nap áll a rendelkezésére. Egyik fő cél a politikai kultúraváltás, de a nők szerepének erősítése is kiemelt helyen áll.
Aki ilyet tenne, annak az indulónak a nevét kihúzzák a már kinyomtatott szavazólapról.
Az Egységben Magyarországért listáján szereplő három politikus célja a romák felemelkedésének, valós társadalmi integrációjának elősegítése.
A párt hat budai választókerületben mutatta be csütörtökön az ellenzéki előválasztásra a képviselőjelötjeit.
A Változás Szövetségének jelöltjét segítette tegnap Karácsony Gergely Bicskén az első támogató aláírások megszerzésében.
A Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjeit bemutató szombati rendezvényen Gyurcsány Ferenc arra kérte a párt képviselőjelöltjeit, hogy legyenek az Orbán-kormány kérlelhetetlen, ádáz ellenfelei.
A Liberálisok bemutatták budapesti képviselőjelöltjeiket - tájékoztatott a párt.
Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke a kormánypártok listavezetője az európai parlamenti (EP-) választáson. A politikus szerint tíz-tizenkét mandátum megszerzésére van esélyük a májusi szavazáson.
Elkészült az MSZP-Együtt-PM-DK-Liberálisok közös országos listája. Az már január közepén kiderült, hogy a névsort Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, az Összefogás miniszterelnök-jelöltje vezeti, őt Bajnai Gordon, az Együtt-PM vezetője, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke és Szabó Tímea, a PM társelnöke követi. A jelenleg 200 fős lista első 60 helyéből 9-et kapott az Együtt-PM, a DK hatot, a Liberálisok hármat, a többi, azaz 42 hely az MSZP-é.
Az elmúlt három és fél esztendő a fideszes szemfényvesztésről, az üres lufiként elszálló ígéretekről szólt. A 2014-es év azonban a remény, a demokrácia teljességének visszaállításáról szóló kormányváltó év lesz. Győr-Moson-Sopron megyének aktív képviseletre, és nem nulla perces Molnár Ágnesekre és Borkai Zsoltokra van szüksége. A valós képviseletet garantálják a kormányváltók szövetségének jelöltjei! – kezdte az MSZP és az EGYÜTT-PM országgyűlési képviselőjelöltjeit bemutató sajtótájékoztatóját Kránitz László, az MSZP Győr-Moson-Sopron megyei elnöke.
Megjelent a parlamenti választáson induló jelöltek támogatására szolgáló kincstári kártya használatának szabályait tartalmazó miniszteri rendelet. A jelölteknek minden kiadásukhoz indoklást kell fűzniük, az államkincstár pedig húsz napon belül ellenőrzi elszámolásukat.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke tegnap Bajnai Gordonnal, az Együtt-PM vezetőjével közösen mutatta be Nyírbátorban a kormányváltó szövetség Szabolcs megyei egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit. A pártelnök elmondta, a szocialisták gyorsítják a választási felkészülést, mert hivatalosan ma nem lehet tudni, hogy április 6-án, vagy majdnem másfél hónappal később járulhatunk az urnákhoz. Miközben a kormányváltó szövetség irányítói a szabolcsi jelölteket ajánlották a választók figyelmébe, Kaposváron a két párt helyettes vezetői mutatták be azokat a helyi politikusokat, akik reményeik szerint a baloldalt képviselik majd 2014-től a parlamentben.
Bemutatta 31 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét az Együtt-PM szövetség. A szombati országos gyűlésen Bajnai Gordon, a szervezet vezetője arról beszélt, hogy Orbán Viktor már megbukott, "csak le kell váltani", ehhez pedig meg kell győzni a bizonytalanokat is. A volt miniszterelnök a győzelem receptjét is elmondta: népszavazássá kell tenni a választást arról, hogy "félázsiát választjuk vagy Európát, (...) hogy az állandó harcot választjuk, vagy az új békeidőket". A szövetség színeiben, közös Együtt-PM-MSZP jelöltként összesen tíz nő indul, köztük Teket Melinda, aki Baján a fideszes Zsigó Róberttel száll versenybe a mandátumért.