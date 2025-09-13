Karnyújtásnyira a kormányváltás

Bemutatta 31 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét az Együtt-PM szövetség. A szombati országos gyűlésen Bajnai Gordon, a szervezet vezetője arról beszélt, hogy Orbán Viktor már megbukott, "csak le kell váltani", ehhez pedig meg kell győzni a bizonytalanokat is. A volt miniszterelnök a győzelem receptjét is elmondta: népszavazássá kell tenni a választást arról, hogy "félázsiát választjuk vagy Európát, (...) hogy az állandó harcot választjuk, vagy az új békeidőket". A szövetség színeiben, közös Együtt-PM-MSZP jelöltként összesen tíz nő indul, köztük Teket Melinda, aki Baján a fideszes Zsigó Róberttel száll versenybe a mandátumért.