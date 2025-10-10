Bocsánatot kért Takács Péter az osztrákoktól

egészségügy;bocsánatkérés;lapszemle;mentők;Burgerland;Takács Péter;

A bocsánatkérést Hans Peter Doskozil osztrák tartományfőnök elfogadta.

Az osztrák tartományfőnök irodája szerint tegnap (október 9.) érkezett egy válaszlevél a magyar belügyminisztériumból, amelyben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár bocsánatot kér a burgenlandi mentőszolgálattól. A kormányzati politikus szeptember elején Burgenland mentőszolgálataival kapcsolatban egy kormányzati propaganda csatornán azt állította: a burgenlandi mentők nincsenek GPS-rendszerrel felszerelve, nincs központi irányítás, és a helymeghatározás csak mágneses tábla alapján történik.

Ezt követően Hans Peter Doskozil (SPÖ) tartományfőnök nyílt levelet írt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek jelezve, hogy Takács állításai hamisak, szükségtelenül provokatívak. Mint írták: Burgenland mentőszolgálatai Európa legmodernebbjei közé tartoznak, magas szakmai színvonalon szervezettek és technikailag a legmagasabb szinten vannak felszerelve. Minden mentőautó a legmodernebb GPS-rendszerekkel, navigációval, kommunikációs megoldásokkal, a legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelően és telemedicinális technológiával működnek. A tartományfőnök bocsánatkérést és helyreigazítást kért a magyar kormányzattól. Ez a levél érkezett meg csütörtökön az osztrák tartományfőnökhöz. Hans Peter Doskozil elfogadta a bocsánatkérést.

A hírről Hegedűs Zsolt ortopéd sebész, a Tisza Párt egészségpolitikusa is beszámolt a közösségi portálon, egyben azt firtatta: vajon folytatja-e a bocsánatkérést az államtitkár a magyar háziorvosoktól is? Akiket – szerinte – egytől-egyig vérig sértett, amikor az Ultrahang podcastban azt mondta: „A háziorvos az – hogy is mondjam – egy maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova, a klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog.”