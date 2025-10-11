Donald Trump 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre a meglévő 30 százalékon felül

Kína;Egyesült Államok;Donald Trump;vámháború;

2025-10-11 07:11:00 CEST

Eszkalálódik a kereskedelmi háború.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy november 1-jétől vagy hamarabb további 100 százalékos vámot vet ki a Kínából származó árukra a már érvényben lévő 30 százalékos vámok mellett, vagyis összesen 130 százalékosra emeli a kínai vámtarifát - írja a CNN.

Trump azt is bejelentette, hogy november 1-jétől exportkorlátozásokat vezet be minden kritikus szoftverre. Az amerikai elnök döntése összefügg azzal, hogy Peking a ritkaföldfémekre jelentett be exportkorlátozást. Dühében lemondta tervezett dél-koreai találkozóját is Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azt állítva, hogy annak nincs értelme.

Donald Trump bejelentését természetesen a tőzsdén sem fogadták jól, az árfolyamok nagymértékben bezuhantak. Mindeközben - hangsúlyozza a CNN - az Egyesült Államok és Kína a világ két legnagyobb gazdasága és gyakorlatilag egymástól függenek. Bár Mexikó a közelmúltban átvette Kínától a vezető szerepet az Egyesült Államokba szállított külföldi áruk forrásaként, az Egyesült Államok több százmilliárd dollár értékű áru tekintetében függ Kínától, mellesleg Kína az Egyesült Államok egyik legfontosabb exportpiaca is. A távol-keleti országból érkező legfontosabb árucikkek közé tartoznak az elektronikai cikkek, a ruházati cikkek és a bútorok, emiatt Trump már korábban is arra próbálta buzdítani a cégvezetőket, hogy helyezzék át a termelést az Egyesült Államokba, különösen a technológiai szektorban.

Korábban Donald Trumpnak egyébként volt már 145 százalékos vámtarifa emelési terve is Kínával kapcsolatban, később azonban kénytelen volt visszatáncolni ettől, miután tájékoztatták, hogy egy ilyen lépés az amerikai gazdaság számára is több mint fájdalmas lenne. Májusban megállapodtak arról, hogy Kína 125 százalékról 10 százalékra, az Egyesült Államok pedig 145 százalékról 30 százalékra csökkentette korábbi vámelképzeléseit, és az elektronikai cikkek ez alól is kivételt képeztek.

Az amerikai elnök pénteken azt állította, hogy mostani lépése a semmiből jött, a CNN szerint azonban már hónapok óta lehetett számítani erre.