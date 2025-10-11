„A Fidesz számára már a lét a tét, mert ha kormányváltás lesz, itt egyes embereknek tényleges szabadságvesztéssel kell majd szembenézniük”

politika;Fidesz;Magyarország;választás 2026;Litresits András;

2025-10-11 13:00:00 CEST

Most derül ki, hogy van-e kettős mérce – mondta lapunknak Litresits András, Perintfalvi Rita folyamatban lévő feljelentéseiről. Szóba került a „Zsolt bácsi ügy” és az NVB-tagság is. Interjú.

Ön Perintfalvi Rita egyik ügyvédje. Hogy állnak a videós botrány miatt tett feljelentései? Foglalkoznak vele a hatóságok?

Nem akartak. Hetekig nem kaptunk visszajelzést, aztán nagy nehezen elértem a Nemzeti Nyomozó Irodát. Kiderült, hogy ők egy nap alatt lepattintották magukról az ügyet, mert nem tartották közvádas bűncselekménynek. Emiatt bementünk a zuglói ügyészségre is, ahol éppen költözés zajlott, ennek ellenére érdemben fogadott engem és Ritát egy segítőkész ügyésznő, aki elismerte, hogy bizony közvádas rágalmazásról van szó, ami miatt nyomoznia kell a rendőrségnek. Most kaptam meg a papírokat, hogy utasította erre a Nemzeti Nyomozó Irodát, tehát elviekben elkezdődött a nyomozás.

Tényleg be szeretnék tiltatni a Vadhajtásokat? Ott jelent meg először a Perintfalvit lejáratni akaró videó.

Szepesházi Péter kollégám a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál már augusztusban kérelmet nyújtott be egy eljárás lefolytatása érdekében. Kérdés lesz, hogy be tudják-e egyáltalán azonosítani az oldalt és azt, hogy Bede Zsolt szerkeszti. A Vadhajtások ugyanis nem nyilvántartásba vett sajtótermék. Ezt direkt csinálták így; az impresszumukból sem derül ki, hogy ki a szerkesztő, miközben mindenkire öntik a fekáliát.

Tehát nem lehet felelősségre vonni Bede Zsoltot?

De azt gondolom, hogy lehet. A 2018-as választások előtt adott egy interjút a fideszes Echo TV-nek – ez a mai napig megtalálható a Hír TV oldalán– ahol a Vadhajtások Facebook-oldal szóvivőjeként hivatkozott magára. A rendőrség korábban rengeteg rágalmazási ügyben valamiért mégsem tudta megállapítani, hogy ki szerkeszti a Vadhajtásokat, pedig ezen a nyilvános felvételen gyakorlatilag ő maga mondja el. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a rendőrségnek sikerül megtalálnia Bede Zsoltot és összekötni a Vadhajtásokkal.

Perintfalvi Rita egyenesen börtönbe küldené őt.

Jogilag itt a pénzbüntetést tartom reálisabbnak, de már az is haladás lenne a szokásos megrovásokhoz képest. Szerintem az sem kifejezett cél, hogy megszüntessük az oldalt, ez ma nagyjából lehetetlen – még az állítólagos amerikai szerverről működő kuruc.infonál sem sikerült -, de az lehetséges, hogy Bede Zsoltot büntetőjogilag felelősségre vonják. Én egy másik, magánvádas feljelentést tettem ellene, de rajta kívül a videó többi terjesztőjét, a narancskommandós Tóth Rolandot, és Jeszenszky Zsoltot is feljelentettem Perintfalvi Rita jogi képviselőjeként. Kértem, hogy nyomozzák ki a lakcímüket, és indítványoztam, hogy foglaljanak le tőlük technikai eszközöket. Most kiderül, van-e kettős mérce, és Káncz Csabához, vagy Juhász Péterhez hasonlóan jár el a rendőrség Bede, vagy Jeszenszky Zsolt esetében is.

Perintfalvi Rita esetében egy vitatott, de mégiscsak képanyag a hivatkozási pont. Káncz Csaba posztjára, a Zsolt bácsis történetre viszont semmi bizonyíték nincs.

Ez így van, igen. Hozzáteszem, rendhagyó, hogy az ügyészség átvette a magánvádlótól a vád képviseletét és főleg az, hogy öt fegyveres rendőr útján történt helyszíni foglalás.

Semjén Zsoltot és Rogán Antalt nem tudná megvédeni egy rágalmazási perben?

Nyilván nem vállalnék ilyesmit, de nehéz ügy, mert közszereplők, és ha valaki egyértelműen, bizonyíték nélkül nevezi őket pedofilnak, ott az ő irányukban is meg tud állni a rágalmazás.

Tulajdonképpen ez történt.

Ezért lesz nagyon érdekes, hogy ha Perintfalvi Ritánál elrendeli a nyomozást a PPKB, akkor ott is kimennek-e a rendőrök, mint a Zsolt bácsis történetnél.

Van különbség a kettő között?

Attól félek, hogy lesz, pedig a gyakorlatban nem kellene, hogy legyen. Egy nagyon régi soproni esetben – ahol szintén segítettem - egy egyszavas Facebook-komment miatt is kimentek a rendőrök számítógépet lefoglalni. Szóval büntetőjogi eljárásban ez egyébként legális ügymenet.

Szokásos dolog rágalmazási perben számítógépet és telefont lefoglalni?

Ritka, de nem törvényellenes. Az, hogy ezt ilyen gyorsan csinálják, mint Semjén Zsolt, vagy Rogán Antal esetében, na az nem szokásos.

Ilyenkor azért kobozzák el az eszközöket, hogy megvizsgálják, valóban rágalmak-e a vádak?

Leginkább azért mennek ki, hogy ne töröljenek le semmilyen adatot. Czeglédy Csabával egy magánvádas perben korábban elmentünk Mordorba, a Mediaworks székhelyére, ahol szinte mosolyogva leült velünk szemben néhány dolgozó, és azt nyilatkozták a szakértőnek, hogy ők hat hónap után mindent letörölnek a saját szerverükről, nincsen semmilyen adat, a szakértő pedig közel 1 millió forintos díj mellett megállapította, hogy nem lehet mit megállapítani.

És ha valaki mondjuk bemegy a rendőrségre, és azt mondja, hogy húsz évvel ezelőtt zaklatta valamelyik játszótéren egy politikus, mi történik? Mi alapján bizonyítják, hogy ez most igaz-e, vagy sem?

Ez tényleg gond, mert egyes bűncselekmények esetében nemcsak az elévülés játszik közre, de például Zsolt bácsinál, ha még kép, vagy hangfelvétel kerülne elő, a mesterséges intelligencia korában azt is külön szakértői csoportnak kellene megvizsgálnia.

Szóval Zsolt bácsi története és a Semjén Zsoltot ért vádak sem bizonyíthatók?

Az lenne érdekes jogi helyzet, ha öt, vagy hat tanú előállna. De ez is fogós kérdés, mert tényleg mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Így ezt valódi hang- vagy videófelvétel, kétségtelen tanúvallomások nélkül szinte lehetetlen bebizonyítani.

2015-ben a kormány tagjai közül egy kormányrendelet alapján a miniszterelnök – és jelenleg még a külpolitikáért felelős miniszter – részesült állandó személyvédelemben, ezért Semjén Zsolt esetében ilyen alapon nem merül fel, hogy testőrök kísérték mindenhová.

A kormány tagjai elvileg a legátvilágítottabb személyek az országban.

Én is azt gondolom, így is nemzetbiztonsági érdek, hogy mindig tudják, hol van. A magyar titkosszolgálat végignézte volna, hogy pedofil bűncselekményeket követ el? Ezt elképzelni is szörnyű és valószínűleg lehetetlen is.

Helyette Tuzson-jelentést adtak ki.

Ez vicc. Csak egy politikai öngól. Villámgyorsan és egy órával előbb, minthogy hivatalosan lehetséges volt; nem is a jelentés nyilvánosságra hozatala, hanem egyáltalán a vizsgálat megkezdése. Megnyugtató válaszok, korrekt vizsgálat helyett a magyar közvélemény egy nevetséges videót kapott a Facebookon, ami jól jelzi a magyar közpolitikai állapotokat, színvonalat.

Ráutaló magatartás?

Az biztos, hogy a gyanú árnyékát és a politikai vizes lepedőt még jobban magukra húzták vele.

Tuzson már a '26-os választást előkészítő rendeletét is kiadta. MSZP által delegált NVB-tagként lát aggasztó jeleket a testület mozgásán?

Sok extrát nem. Működik a fideszes matematika, kis túlzással élve öröm volt nézni, hogy 2022-ben még az eddigi fideszes parlamenti többséggel megválasztott tagokat is „legyilkolták”, hogy 2030-ig kitartó újakat ültessenek be.

Ön miért ül még bent?

Sokat gondolkodtam ezen, de vétkesek közt cinkos, aki néma. Nyilván mindig leszavaznak, de ha hallgatsz, beolvadsz. És cserben hagyni sem szeretnék senkit, az engem 2010 óta delegáló MSZP-s ellenzéki szavazóit sem. De azt mindenki tudja, hogy ez valójában egy politikai végrehajtó szervezet.

EBESZ-megfigyelők jönnek majd jövőre, mint '22-ben?

Szerintem jönnek, de őszintén, sok vizet nem zavarnak. Írnak egy jelentést, gyakorlati jelentősége nincsen.

Ha a Tisza nyer a választáson, azt az NVB gond nélkül hitelesíti majd?

Nagyon remélem, hogy komolyan nem vetődik fel a kormányzatnál, hogy ezt ne tennék meg.

Lehetséges egyébként?

Az eredményt nem nagyon tudják megmásítani. Csalni lehet, de papír alapú a számlálás, így nyoma marad. Ami aggasztó, hogy tavaly Fazekas Tamás Párbeszéd által delegált társammal kértük a NVI vezetőjét, hogy tegyenek 0-24-es kamerákat azokba a helységekbe, ahol szavazás előtt és után őrzik a szavazólapokat. És ezt akkor látványosan lesöpörték.

Milyen a kormánypárti hangulat a testületben a választás előtt?

Megérzésem szerint nincs az a szokásos jó hangulat, mint eddig.

Készülnek a kormányváltásra?

Az biztos, hogy ezekben a hetekben már nem mosolyogtak őszintén, a KDNP-s delegált sem.

Mik a reményei egy új kormányban NVB-tagként?

A fideszes fagyi a választási rendszer torzításával most visszanyalhat, és a Tiszának kedvezhet. Persze – bár tagadják – háborús veszélyhelyzetben is hozzányúlhatnak a szabályokhoz, és nagyon remélem, hogy nem kerül sor a halasztásra sem. Régen az volt a mondás a Fidesszel kapcsolatban, hogy a lé a tét, de itt most már a lét a tét, mert ha kormányváltás lesz és hagyják dolgozni az ügyészséget, vagy a hatóságokat – és nem elszámoltatóbiztosok működnek, mint Keller László vagy Budai Gyula – akkor itt egyes embereknek tényleges szabadságvesztéssel kell majd szembenézniük.

Magyar Péter azt mondta, neki nem prioritás például a fideszes választási rendszer átalakítása.

De ez teljesen logikus a részéről. Ha a győzteskompenzáció éppen a Fidesznek kedvezőtlen, akkor ő miért ezen változtatna első körben? Először az oktatás, egészségügy és a gyermekvédelem problémáit kell rendbe tennie, sőt gyakorlatilag az eddigi ellenzék is ezt mondta, csak az valamiért más hatást keltett. Leginkább az új önkormányzati választás előtt lesz aktuális, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon.

És ha az MSZP nem marad tényező '26-ban, mi lesz önnel?

Meglátjuk. Egy 2026-os parlamentben frakciót alapító párt tudna ismét delegálni a bizottságba. A jelenlegi választási törvény alapján ugyan 9 évente változik az NVB, de szükségszerű politikai okok miatt a Tiszának szerintem előbb is aktuális lesz, hogy hozzányúljanak és ne naranccsal kitömött zsebű emberek üljenek a testületben.