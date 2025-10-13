Egyiptom ma nemzetközi csúcstalálkozót rendez Sarm es-Sejkben, hogy véglegesítsék a gázai háború lezárását célzó megállapodást és növeljék a térség stabilitását.
Abdel-Fattáh esz-Szíszi ennek örömére meg is hívta a magyar miniszterelnököt Kairóba.
A magyar kormányfő nem csak áruszállítást, gyártelepítést és munkahelyteremtést, gazdasági stabilitást is ígért az egyiptomi elnöknek a V4-csúcstalálkozón.
Az egyiptomi képviselők ötöde a minap tervezettel fordult a házelnökhöz, melyben több javaslatot tettek az alkotmány módosítására.
Hét éve kezdődtek a Tahrír téri tüntetések, de az egyiptomi demokratikus jogállam továbbra is álom maradt a Nílus partján.
Egyiptom politikai értelemben a szomszédunk - jelentette ki Orbán Viktor Egyiptomról, ahol az ellenzékiek, újságírók, tüntetők letartóztatása, eltüntetése, halálra ítélése mindennapos gyakorlat. A kormány ugyanakkor valamiért nem verte nagy dobra az egyiptomi Abdel-Fattáh esz-Sísszi elnök érkezését.
Felháborodást keltett Egyiptomban, hogy Abdel-Fattáh esz-Szíszi államfő autókonvoja több kilométeres vörös szőnyegen érkezett egy ünnepi rendezvényre, ahol az elnök beszédében gazdasági megszorításokat jelentett be, és takarékosságra intette a népet.
Nem megfelelő biztonsági ellenőrzésekről számoltak be tisztviselők az egyiptomi Sarm-el-Sejk üdülőparadicsom repülőterén. A reptéri ellenőrök állítólag annyira korruptak, hogy kenőpénzért cserébe gyakorlatilag bármit fel lehet vinni a gépekre. A hétvégétől már a hadsereg felügyeli a turisták regisztrációját. Az egyiptomi külügyminiszter arra panaszkodott: velük senki nem osztott meg terrortámadásra utaló értesüléseket.
A "migrációs válság" volt a fő téma Orbán Viktor miniszterelnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő keddi tárgyalásán, a New York-i ENSZ-székházban. A felek megállapították, hogy a jelenlegi migrációs válság világméretű probléma, ezért az arra adott válasznak is világméretűnek kell lennie - mondta a kétoldalú találkozóról beszámoló Havasi Bertalan az MTI-nek.
Lemondta részvételét Abdel-Fattáh esz-Szíszi az Afrikai Unió (AU) johannesburgi tanácskozásán az után, hogy dél-afrikai jogászok az egyiptomi államfő elfogatását követelték emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt - írta vasárnapi számában a Daily News Egypt című napilap.
Európában ma sok helyen félnek az iszlámtól, sőt van, ahol ellenségnek tekintik, Magyarország azonban nem ilyen ország, mert az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, "az iszlámról is a tisztelet hangján beszélünk" -mondta Orbán Viktor tegnap Budapesten az Abdel-Fattáh esz-Szíszivel egyiptomi államfővel lezajlott találkozója után. Június 3-án a Napi Gazdaságnak adott interjújában még arról beszélt, hogy „szívesen látjuk a nem keresztény országokból érkező befektetőket, művészeket, tudósokat, de nem akarunk velük a nagy néptömegek szintjén összekeveredni”.
Hat év után újra egyiptomi elnök látogat Magyarországra, Abdel-Fattáh esz-Szíszi államfő pénteken és szombaton tesz hivatalos látogatást Budapesten - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM).
Először engedték Egyiptomban a nemzetközi sajtó munkatársait az épülő új Szuezi-csatorna közelébe, amelyet a tervek szerint idén augusztusban nyitnak meg a forgalom előtt.
Abdel-Fattáh esz-Szíszi Egyiptom következő elnöke - derül ki a csütörtöki, nem hivatalos részeredményekből, miután majdnem az összes leadott szavazatot összeszámlálták.