Orbán: nem félünk az iszlámtól

Európában ma sok helyen félnek az iszlámtól, sőt van, ahol ellenségnek tekintik, Magyarország azonban nem ilyen ország, mert az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, "az iszlámról is a tisztelet hangján beszélünk" -mondta Orbán Viktor tegnap Budapesten az Abdel-Fattáh esz-Szíszivel egyiptomi államfővel lezajlott találkozója után. Június 3-án a Napi Gazdaságnak adott interjújában még arról beszélt, hogy „szívesen látjuk a nem keresztény országokból érkező befektetőket, művészeket, tudósokat, de nem akarunk velük a nagy néptömegek szintjén összekeveredni”.