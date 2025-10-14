A Területi Választási Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.
Ők lehetnek a 2024-es amerikai elnökválasztás demokratikus lebonyolításának legfőbb kerékkötői.
2022-ben ugyanebben a témában már átengedték az LMP kérdéseit, most azonban a Momentumét valamiért nem találták jónak.
Nem nyugszanak bele a helyi választási bizottság döntésébe.
A területi bizottság felülbírálta a helyi választási bizottság döntését.
A HírTV szerint az egyik Tolna megyei választóbizottság tagjait megfenyegették, hogy mikor hamis ajánlóíveket találnak, ne jelentsék azokat, mert azzal ők követnének el bűncselekményt.
Ülést tartott ma az MSZP Országos Választási Bizottsága, a testület több kérdésben is döntést hozott - tudatják közleményükben a szocialisták.
A Nemzeti Választási Bizottság – amit nevezhetünk nyugodtan Fidesz Választási bizottságnak – leleplezte magát; az iroda döntése megmutatta, hogy az NVB nem sértett, hanem cinkos volt – jelentette ki Nyakó István, az MSZP politikusa az NVB pénteki ülését követően, amikor 4 igen és 3 nem szavazattal arról döntött a testület, hogy nem tesz panaszt a Nemzeti Választási Iroda épületében február 23-án történtek után indult nyomozás megszüntetése miatt.
Lemondott posztjáról péntek délután Stefan Jaworski, a lengyel országos választási bizottság (PKW) elnöke, távozása a vasárnapi helyhatósági választásokon leadott szavazatok akadozó számlálásával függ össze.
A megyei területi választási bizottság pénteken érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Jobbik hevesi képviselőjelöltjének a helyi választási bizottság határozatával szembeni fellebbezését.
Ma dől el, hogy egy egy településen milyen lesz az október 12-i önkormányzati választások szavazólapjainak a "képe". A helyi választási bizottságok a jelölőszervezetekkel együtt készítik el a végleges formájú íveket, amelyeken a törvény értelmében a pártok, civil szervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni. Miután néhány településen sokan versengenek polgármesteri vagy helyi képviselői posztért, lesz, ahol hosszú listán kell majd megtalálni a választóknak a számukra szimpatikus jelöltet.
Három szakpolitikai témát tárgyal meg az MSZP, az Együtt-PM, a Jobbik, az LMP és a Seres Mária Szövetségesei a május 25-ei EP-választás előtt. A vitát kezdeményező Együtt-PM politikusa, Karácsony Gergely bejelentette: megállapodtak a május 23-ra tervezett esemény menetéről. Azt továbbra sem tudni, hol rendezik a vitát, amely az eredeti tervektől eltérően várhatóan nem az Országházban lesz, hanem a köztelevízió egyik stúdiójában.
Egyelőre kevesebb mint 400 delegáltat jelentettek be az áprilisi választáson jelöltet állító pártok és független jelöltek a választási bizottságokba; a határidő március 21-én jár le.
Két kifogásnak is helyt adott a helyi választási bizottság vasárnapi ülésén Baján, ahol a 32-es számú szavazókörben megismételt önkormányzati képviselő-választást tartottak.