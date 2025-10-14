Döntenek, milyen lesz a szavazólapok „képe”

Ma dől el, hogy egy egy településen milyen lesz az október 12-i önkormányzati választások szavazólapjainak a "képe". A helyi választási bizottságok a jelölőszervezetekkel együtt készítik el a végleges formájú íveket, amelyeken a törvény értelmében a pártok, civil szervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni. Miután néhány településen sokan versengenek polgármesteri vagy helyi képviselői posztért, lesz, ahol hosszú listán kell majd megtalálni a választóknak a számukra szimpatikus jelöltet.