Schadl Györgynek több mint százmillió forintot kell fizetnie, hogy megváltsa lefoglalt autóit, kisrepülőjét, kishajóját és ékszereit

2025-10-14 09:32:00 CEST

Ez négyszer annyi, mint amivel a végrehajtók volt elnöke korábban számolt.

Miközben az ősszel folytatódik a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök főszereplésével, elkészültek a szakvélemények azokról az értéktárgyakról, amelyeket Schadl kiváltana a bűnügyi zár alól – tudta meg a 24.hu.

A portál felidézi,

a végrehajtók volt elnöke még az év elején indítványozta, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, védője pedig beadványban kérte, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét.

Ezek között vannak azok az autók is, amelyekről Schadl a bíróság előtt azt állította, nem tudja hol vannak, majd a 24.hu azonosította a járműveket és azok mozgását.

Schadl januárban azt mondta a Blikknek, egy 7 éves Audi S8-as, valamint egy 15, egy 17 és egy 31 éves Mercedes van a birtokában, a repülőről pedig közölte, közel ötvenéves, állítása szerint üzemképtelen. Összességében akkor úgy kalkulált, hogy az autókért, a repülőért, a kishajóért és az értéktárgyakért összesen nagyjából 30 millió forint körüli összeget kell majd befizetnie.

A Telex összefoglalója szerint azonban a 24.hu cikkéből kiderül, hogy az összegnek nagyjából a négyszeresét kell letennie a végrehajtók volt elnökének, ezt pedig megerősítette Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője is. A szóvivő a lapnak azt mondta, az igazságügyi szakértői jelentések alapján

Schadl Györgynek több mint százmillió forintnyi összeget kell fizetnie az értéktárgyak megváltásáért, de erre egyelőre nem került sor.

Elárulta azt is, hogy ingatlanok nem szerepelnek a megváltandó értékek között, csak járművek, ékszerek, órák. Szerinte ez a bíróságnak is jobb helyzet, mert nem nekik kell fizetniük az őrzésért, és az értéktárgyak állaga sem romlik a lefoglalás miatt.