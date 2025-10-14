Tovább zuhant az ipari termelés, a járműgyártás 20, az akkugyártás 10 százalékkal esett vissza

KSH;ipari termelés;járműgyártás;akkumulátor;

2025-10-14 10:24:00 CEST

A feldolgozóipar termelése 7,4, a csekély súlyú bányászaté 9,2, az energiaiparé 8,9 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál.

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál.

Augusztusban az ipari export volumene 9,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 26 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 17,7 százalékkal visszaesett, ugyanakkor a 17 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 10,5 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 7,6, a feldolgozóiparé 4,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,4, a csekély súlyú bányászaté 9,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 8,9 százalékkal kisebb volt a 2024. augusztusinál.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 20 százalékát képviselő járműgyártás volumene – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 20 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 11,5 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 17,4 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,1 százalékkal csökkent.

A 11 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 9,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból

az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 10,1, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 11,9 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóiparból 17 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,3 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkentek. A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 2,6 százalékkal elmaradt az előző év augusztusitól. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,9 és 22 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 3,8 és 34 százalék között nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kis súlyú dohánytermék gyártásában, a legkevésbé az egyéb élelmiszer gyártásában.

A jelentés kitér arra is, hogy a két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 6,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,2 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipar 5,6 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 3,7 százalékkal mérséklődött, főleg a belföldi eladások csökkenése miatt, miközben a kivitel nőtt.

A 4,3 százalékos feldolgozóipari súlyú vegyi anyag, termék gyártása 16,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, nagyrészt az alág 73 százalékát kitevő vegyi alapanyag gyártás jelentős visszaesése miatt.

A KSH jelentéséből kiderül az is, hogy

az ipari termelés Közép-Dunántúlon (2,2 százalékkal) és Dél-Dunántúlon (0,8 százalékkal) bővült, a többi régióban 0,7 és 28 százalék közötti volumencsökkenést regisztráltak, a legnagyobb mértékűt Dél-Alföldön.

A KSH megállapította: a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához mérten. Az új belföldi rendelések 1,3 százalékkal nőttek, az új exportrendelések 5,6 százalékkal visszaestek. Az összes rendelésállomány augusztus végén 4,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Január-augusztusban az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,4, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,1 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés az első nyolc hónapban, a legnagyobb mértékben, 13,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent tavaly január-augusztushoz képest. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 9,2, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,6 százalékkal.