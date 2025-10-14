Éjszaka nem lehet majd használni a BudapestGO-t, utána mindenkinek frissítenie kell az alkalmazást

fejlesztés;közlekedés;alkalmazás;BKK;BudapestGO;

2025-10-14 11:07:00 CEST

Új fejlesztést kap az applikáció.

Új fejlesztések érkeznek a BudapestGO alkalmazásba, melynek köszönhetően megújul a térképes funkció, gyorsabbá válik a keresés, és a „felszállok” gombot is könnyebb lesz használni – közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint

a fejlesztés ideje alatt október 14-én este 22 órától másnap reggel (október 15.) körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást.

Ahhoz, hogy a fejlesztések érkezése után ismét működőképes legyen az applikáció, a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást a BudapestGO legújabb verziójára.

A közlemény kiemeli, a frissítés gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a BudapestGO-t, és az újdonságok több funkciót is érintenek, például

az útvonaltervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonalterv nézetben továbbá láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is.

fejlesztést kap a bérletesek és napijegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő „felszállok” gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomáson a „felszállok” gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg. A megfelelő jármű kiválasztása után a beolvasás is egyszerűsödik, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető.

A közlemény szerint októbertől új termék is bekerült a BudapestGO-ba: érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), a Pest vármegyebérlet vagy országbérlet teljes árú vagy kedvezményes változatával papíralapon vagy digitális formában rendelkezők a normál díjszabás szerinti 2500 forint helyett két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vásárolhatják meg a kiegészítő jegyet a 100E Repülőtéri Expressz járatra.

A kiegészítő repülőtéri vonaljegy a BudapestGO applikáción belül az „Egyéb közlekedési jegyek” menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes (digitális vagy papíralapú) bérlet megléte esetén vásárolható meg, illetve érvényesíthető. Felszálláskor az utasoknak be kell mutatniuk az érvényes bérletüket, majd ezt követően tudják érvényesíteni a kiegészítő repülőtéri vonaljegyet.

A BKK megjegyzi, ahhoz, hogy a BudapestGO-ban mindig megjelenjenek a legfrissebb fejlesztések, érdemes kiválasztani a telefon beállítások menüjében az automatikus frissítést, így a jövőben mindig elérhetővé válnak az alkalmazás újdonságai.