Őrizetbe vették az egyik mozdonyvezetőt a szlovákiai vonatbaleset ügyében

Őrizetbe vette a rozsnyói rendőrség azt a mozdonyvezetőt, aki a Szádalmásnál október 13-án történt vasúti szerencsétlenségnél az egyik mozdonyt vezette – írja a Paraméter.
A kassai kerületi rendőrség közlése szerint a nyomozó hatóság megkezdte a szükséges eljárási cselekmények elvégzését. A férfi személyi szabadságát korlátozták és rendőrségi fogdába helyezték.
A másik vonat mozdonyvezetőjét, akit súlyos sérülésekkel szabadítottak ki a vezetőfülkéből, helikopterrel szállították kórházba. A balesettel összefüggésben a rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított büntetőeljárást.
„A nyomozás és a szükséges eljárási lépések továbbra is folyamatban vannak. A fejleményekről időben tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot” – közölte a rendőrség.
A lap szerint a baleset helyszínének dokumentálása egész éjjel folyt. A helyszínen maradtak a bűnügyi nyomozók, technikusok, kutyás rendőrök szolgálati kutyákkal, a vasúti rendőrség munkatársai, valamint a Szlovák Államvasutak szakemberei a műszaki eszközeikkel. A rendőrség közölte, az éjszaka folyamán felügyeltek arra, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak be a megrongálódott vonatokba, és hogy az utasok személyes tárgyai visszakerüljenek tulajdonosaikhoz.Két gyorsvonat rohant egymásba Szlovákiában, több mint százan megsebesültek
Mint arról mi is beszámoltunk, a két személyszállító gyorsvonat hétfőn ütközött össze, néhány kilométerre a magyar határtól. A TASR hírügynökség Kamil Sasko egészségügyi miniszter bejelentésére és más hatósági közlésekre hivatkozva arról számolt be, a szerencsétlenségnek több mint 90 sérültje van, közülük hét embernek válságos az állapota.