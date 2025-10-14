Őrizetbe vették az egyik mozdonyvezetőt a szlovákiai vonatbaleset ügyében

rendőrség;Szlovákia;mozdonyvezető;őrizetbe vétel;vonatbaleset;

2025-10-14 13:28:00 CEST

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított eljárást.

Őrizetbe vette a rozsnyói rendőrség azt a mozdonyvezetőt, aki a Szádalmásnál október 13-án történt vasúti szerencsétlenségnél az egyik mozdonyt vezette – írja a Paraméter.

A kassai kerületi rendőrség közlése szerint a nyomozó hatóság megkezdte a szükséges eljárási cselekmények elvégzését. A férfi személyi szabadságát korlátozták és rendőrségi fogdába helyezték.

A másik vonat mozdonyvezetőjét, akit súlyos sérülésekkel szabadítottak ki a vezetőfülkéből, helikopterrel szállították kórházba. A balesettel összefüggésben a rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított büntetőeljárást.

„A nyomozás és a szükséges eljárási lépések továbbra is folyamatban vannak. A fejleményekről időben tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot” – közölte a rendőrség.

A lap szerint a baleset helyszínének dokumentálása egész éjjel folyt. A helyszínen maradtak a bűnügyi nyomozók, technikusok, kutyás rendőrök szolgálati kutyákkal, a vasúti rendőrség munkatársai, valamint a Szlovák Államvasutak szakemberei a műszaki eszközeikkel. A rendőrség közölte, az éjszaka folyamán felügyeltek arra, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak be a megrongálódott vonatokba, és hogy az utasok személyes tárgyai visszakerüljenek tulajdonosaikhoz.

Mint arról mi is beszámoltunk, a két személyszállító gyorsvonat hétfőn ütközött össze, néhány kilométerre a magyar határtól. A TASR hírügynökség Kamil Sasko egészségügyi miniszter bejelentésére és más hatósági közlésekre hivatkozva arról számolt be, a szerencsétlenségnek több mint 90 sérültje van, közülük hét embernek válságos az állapota.