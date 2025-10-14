Orbán Viktorral alapított Digitális Polgári Kört Korda György

Orbán Viktor;kártyajáték;Korda György;Digitális Polgári Körök;

Az ultizgatós DPK tagjai között van Pintér Sándor belügyminiszter és Nógrádi György is.

Korda György Orbán Viktorral alapított ultizgatós Digitális Polgári Kört, írja a hvg.hu. A csoport neve a népszerű kártyajátékból ered, a miniszterelnök és a 86 éves énekes mellett a kizárólag férfi alapítók között van Pintér Sándor belügyminiszter, Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Nógrádi György is.

„Az Ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégia alkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban” – olvasható az Ulti Digitális Polgári Kör ismertetőjében.

Mint arra a lap felhívja a figyelmet, Korda csatlakozása különösen érdekes abból a szempontból, hogy nyáron feleségével, Balázs Klárival azt nyilatkozták: a közönségük nem a cirkuszra kíváncsi, a politikának pedig máshol van a helye, nem a színpadon.

