Orbán Viktorral alapított Digitális Polgári Kört Korda György

Az ultizgatós DPK tagjai között van Pintér Sándor belügyminiszter és Nógrádi György is. 

Korda György Orbán Viktorral alapított ultizgatós Digitális Polgári Kört, írja a hvg.hu. A csoport neve a népszerű kártyajátékból ered, a miniszterelnök és a 86 éves énekes mellett a kizárólag férfi alapítók között van Pintér Sándor belügyminiszter, Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Nógrádi György is. 

„Az Ulti több mint egyszerű kártyajáték: egy igazi társas élmény, amely stratégia alkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost, akivel lehet, hogy egy csapatban leszünk a következő partiban” – olvasható az Ulti Digitális Polgári Kör ismertetőjében.

Mint arra a lap felhívja a figyelmet, Korda csatlakozása különösen érdekes abból a szempontból, hogy nyáron feleségével, Balázs Klárival azt nyilatkozták: a közönségük nem a cirkuszra kíváncsi, a politikának pedig máshol van a helye, nem a színpadon.

Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész és Varga Tamás kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó is tagja lett. 