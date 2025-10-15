Donald Trump az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adta Charlie Kirknek

kitüntetés;Egyesült Államok;Donald Trump;Charlie Kirk;

2025-10-15 07:13:00 CEST

Az Elnöki Szabadság Érmet a Fehér Ház rózsakertjében tartott ceremónián vette át a meggyilkolt trumpista véleményvezér özvegye, Erika Kirk az amerikai elnöktől.

Donald Trump elnök az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz Charlie Kirknek, a közelmúltban politikai gyilkosság áldozatává vált aktivistának kedden.

Az Elnöki Szabadság Érmet a Fehér Ház rózsakertjében tartott ceremónián vette át özvegye, Erika Kirk az amerikai elnöktől. Charlie Kirk kedden, október 14-én töltötte volna be 32. életévét. Trump beszédében kiemelte Kirk politikai szerepének országos jelentőségét. Azt, hogy az általa létrehozott mozgalom és szervezet révén fiatalokat állított a hagyományos értékek, valamint a konzervatív politikai elképzelések mellé.

Erika Kirk férjéről úgy fogalmazott, hogy a szabadságot követve „félelemtől mentesen” élt, amit úgy értelmezett, hogy „a szabadság azt a képességet jelenti, hogy az ember azt cselekedje, ami helyes”.

A konzervatív politikai aktivistát, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén, nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Kirk nézeteivel. A férfi börtönben van, az ellene felhozott bűncselekmények lehetővé teszik a bírósági eljárás végén halálbüntetés kiszabását. Az ügyészség jelezte, nem zárja ki, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri majd a vádlottra. Charlie Kirk szeptember végén tartott gyászszertartására teljesen megtelt Arizona állam legnagyobb, 70 ezres stadionja Glendale-ben, az eseményre százezres tömeg utazott a Phoenix melletti városba.