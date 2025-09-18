„Mindannyian Charlie Kirkök vagyunk” – Bayer Zsolt hívására Budapesten is megemlékeztek meg a meggyilkolt trumpista influenszerről

megemlékezés;amerikai nagykövetség;Szánthó Miklós;Apáti Bence;Charlie Kirk;

2025-09-18 20:15:00 CEST

A megemlékezést az amerikai nagykövetség előtt tartották. Szánthó Miklós szerint lehet, hogy a Donald Trumpnak szánt golyót Charlie Kirk fogta fel, Apáti Bence pedig arról beszélt, hogy a gyűlöletkeltés nem jellemző a Fideszre. Bayer Zsolt azt mondta, „a fehér életek” is számítanak.

Csütörtök este Bayer Zsolt kezdeményezésére emlékeztek meg a múlt héten Utah államban meggyilkolt Charlie Kirkről az amerikai nagykövetség előtt. A Telex tudósítása szerint estére százak gyűltek össze a helyszínen, hogy gyertyát gyújtsanak a jobboldali véleményvezér emlékére.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa az esemény meghirdetésekor azt írta, „minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra” vár a 31 évesen meggyilkolt influenszer emlékére. „Charlie Kirk a vitái 98 százalékát megnyerte, így inkább nem vitatkoztak vele, hanem agyonlőtték” – fogalmazott felszólalásában Apáti Bence.

A fideszes influenszer beszédében hamar áttért a Donald Trump amerikai elnök és Robert Fico szlovák kormányfő elleni merényletre, mondván, „minket vádolnak meg gyűlöletkeltéssel”, pedig szerinte ez nem jellemző az általa képviselt politikai oldalra.

A lap szerint Apáti Bence után a CPAC főszervezője szólalt fel, aki azt mondta: – Mindannyian Charlie Kirkök vagyunk. Szánthó Miklós arra jutott, hogy a véleményvezért azért ölték meg, mert „hitvalló és szuverenista” volt, illetve mert „kulturáltan, okosan, békességben” vitatkozott. „Lehet, hogy a Donald Trumpnak szánt golyót Charlie Kirk fogta fel” – tette hozzá.

Bayer Zsolt is felszólalt az eseményen. – A fehér életek is számítanak, Charlie Kirk és egy elállatiasodott fekete által meggyilkolt ukrán menekült lány miatt is” – hangsúlyozta a kormánypárti publicista, utalva az Észak-Karolinában halálra késelt Irina Zaruckára, akivel egy büntetett előéletű, mentális problémákkal diagnosztizált férfi végzett egy vonaton. „Egy ember nem volt azon a vonaton, aki a segítségére sietett volna, megpróbálta volna feltartóztatni azt a fekete, nem is tudom, micsodát” – tette hozzá Bayer, aki felszólalását fehérek üldözésére húzta fel, kritizálva a Black Lives Matter mozgalmat is.

Szerinte ha egy fehér ölt volna meg egy fekete lányt, most lángokban állna az Egesült Államok, amihez képest ebben az esetben „csend és kuss” van. Ugyanígy vélekedett Charlie Kirk esetéről is, akinek gyilkosát gyáva patkánynak nevezte, majd megjegyezte, hogy a merénylő egy nemátalakító műtét előtt álló személlyel élt együtt.

A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA nevű diákszervezet társalapítóját és elnökét, a Donald Trump vezette mozgalom, a Make America Great Again egyik vezéralakját négy napja, 2025. szeptember 10-én a Utah állambeli Oremben lőtték le, miközben éppen fellépett a 15 állomásos egyetemi turnéja, az „American Comeback Tour” első állomásán, a Utah Valley University campusán. A 31 éves férfira egyetlen lövést adtak le a távolból, egy épület tetejéről, amint éppen a tömeges lövöldözésekről beszélt a háromezer fős közönség előtt. A találat a nyakán érte. Azonnal kórházba vitték, de az életét nem tudták megmenteni.

Feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, a Dixie Technical College kereskedelmi főiskola harmadéves hallgatóját 33 órán át tartó hajtóvadászat után vették őrizetbe csütörtök este. Szivárgó információk szerint azután tartóztatták le, hogy a hozzátartozói és a család egyik ismerőse adta fel a hatóságoknak, miután „bevallotta vagy célzott arra”, hogy ő követte el a gyilkosságot.

Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, és nem ismerte be a gyilkosság elkövetését, az amerikai vádhatóság halálbüntetés kiszabását indítványozta. Noha még azt sem tudni miért lőtték le az amerikai jobboldali véleményvezért, Donald Trump amerikai elnök, a republikánusok, de a Fidesz és holdudvara is rögtön baloldalt kiáltott.